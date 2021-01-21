網轟馬文君唱衰台美關係 江啟臣：親美是國民黨一貫主張
記者吳承翰/台北報導
2021-01-21 11:30:13
美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加，但在消息曝光前，國民黨立委馬文君質疑台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，引發網友狂酸「打的臉好腫」、國民黨唱衰台灣。國民黨主席江啟臣受訪時強調，國民黨長期以來的政策就是「親美和陸」，沒有改變，只要有助於台美交流都會正面看待。
馬文君20日上午在臉書發文，台灣自認「台美關係史上最好」、「國際地位空前新高」，但美國新任總統就職典禮台灣卻無法取得邀請函出席，始終「門都沒有」，而蕭美琴收到邀請函的消息曝光後，網友紛紛湧入馬文君貼文留言吐槽。對此，江啟臣21日受訪時緩頰，國會議員基於監督角色，看待事情有不同角度，他也強調國民黨長期以來的政策就是「親美和陸」，沒有改變，只要有助於台美交流都會正面看待。
江啟臣說，整體而言還是希望看到台美關係實質升化，有實質互惠作為，尤其拜登總統過去擔任副總統，以及現任國務卿布林肯，過去跟馬政府有很多交流，在協助台灣參與國際組織上，他們是有經驗、有作為的，至於未來能否持續或有什麼調整，呼籲蔡政府國安、外交單位儘早思考。但江啟臣指出，就職典禮這種大活動，受邀人員都會很早就接到消息，以便行政準備，但這次是等到蕭美琴都出席了，外交部才公布消息，完全不是蔡政府一貫「事前大內宣」的風格，江質疑「很多人在猜是不是遇到困難，外交部如果要安定民心，應該告訴大家過程是不是遇到困難、如何突破，有助於國人了解台美關係現狀」。