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網轟馬文君唱衰台美關係　江啟臣：親美是國民黨一貫主張

記者吳承翰/台北報導

2021-01-21 11:30:13

駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，成為台美斷交以來首次獲得美就職典禮的正式邀請者。（圖／翻攝蕭美琴臉書）
▲駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，網友轟馬文君唱衰台美關係，國民黨主席江啟臣緩頰，國會議員基於監督職責，對事情會有不同看法，國民黨也一向主張親美和陸。　（圖／翻攝蕭美琴臉書）
美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加，但在消息曝光前，國民黨立委馬文君質疑台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，引發網友狂酸「打的臉好腫」、國民黨唱衰台灣。國民黨主席江啟臣受訪時強調，國民黨長期以來的政策就是「親美和陸」，沒有改變，只要有助於台美交流都會正面看待。
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馬文君20日上午在臉書發文，台灣自認「台美關係史上最好」、「國際地位空前新高」，但美國新任總統就職典禮台灣卻無法取得邀請函出席，始終「門都沒有」，而蕭美琴收到邀請函的消息曝光後，網友紛紛湧入馬文君貼文留言吐槽。
對此，江啟臣21日受訪時緩頰，國會議員基於監督角色，看待事情有不同角度，他也強調國民黨長期以來的政策就是「親美和陸」，沒有改變，只要有助於台美交流都會正面看待。

江啟臣說，整體而言還是希望看到台美關係實質升化，有實質互惠作為，尤其拜登總統過去擔任副總統，以及現任國務卿布林肯，過去跟馬政府有很多交流，在協助台灣參與國際組織上，他們是有經驗、有作為的，至於未來能否持續或有什麼調整，呼籲蔡政府國安、外交單位儘早思考。
但江啟臣指出，就職典禮這種大活動，受邀人員都會很早就接到消息，以便行政準備，但這次是等到蕭美琴都出席了，外交部才公布消息，完全不是蔡政府一貫「事前大內宣」的風格，江質疑「很多人在猜是不是遇到困難，外交部如果要安定民心，應該告訴大家過程是不是遇到困難、如何突破，有助於國人了解台美關係現狀」。
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