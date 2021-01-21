哀傷化為大愛 清水警轉贈寒冬愛心米
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-21 11:36:14
日前台中市清水區一位高齡8旬的李姓阿公辭世，家屬將喪禮中治喪所用的200餘包平安米捐贈給台中清水警分局清水派出所，希望藉由派出所勤區員警的幫忙，能將這份愛心轉贈給在地的獨居老人及弱勢家庭，讓清水的鄉親在歲末寒冬中能感受到一絲絲暖意、平安過好年。
李姓阿公家屬表示，老父親生前個性急公好義，對於地方的弱勢鄉親時常慷慨解囊、樂善好施，惟因年事已高，又逢日前氣溫急速驟降，老父親不敵強烈寒流來襲而猝然辭世，家屬雖萬般不捨，仍希望秉承老父親生前的大愛精神及效仿其善行義舉，將親友協助治喪所用的白米、罐頭等物資，藉由最了解地方民眾的派出所員警，搭起一座大愛的橋樑，將物資送到真正需要救濟的獨居老人及弱勢家庭手中。清水警方在里長的幫助下，動員所有的勤區員警，一一來到轄內的弱勢家庭關懷慰問，並順利地將愛心米等物資親手送到每一戶有需要關懷的家庭，讓許多民眾臉上都露出燦爛笑容，場面溫馨感人。受贈的民眾更直呼：「感謝有善心人士及警方將愛心送上門，讓我們可以安心過好年」。清水派出所長黃晧展表示，警察不僅是執法者，更是社會福利工作者，只要是能促進人民福利的一切事物，均在警方服務的範疇內。對於家屬這次含悲慷慨捐贈愛心物資的義舉，警方表達由衷的感謝，同時也期待藉此善行來拋磚引玉，希望大家對社會底層的弱勢家庭多一分關懷與付出，將愛心散播到社會中每一個角落，人間有情、處處溫馨。