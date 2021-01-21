萬六站穩！台積電一度飆天價679元 台股攻16238點創新高
記者許家禎/台北報導
2021-01-21 11:44:44｜2021-01-21 12:16:22
拜登宣誓就任美國總統，美股道瓊、標普和那指創歷史新高，亞股今（21）日也跟著走高，而台北股市開低走高，在「護國神山」台積電點火帶領下，指數午盤漲超過400點，攻到16238點再創新高。而台積電也登高創天價，一度來到679元，漲幅4%以上，市值來到17兆元。
台北股市今日開盤跌30.45點，加權股價指數以15775.73點開出，隨後挑戰萬六成功，再度站上站穩，且在護國群山帶領下再創新高，上午11點17分左右，指數來到16238點，再創新高，隨後漲幅稍稍縮小，但漲幅1.8%，來到16087點。權值股台積電發威，日前宣布調高資本支出令市場大驚奇，先進製程領先、地位持續鞏固，未來還有機會拿下英特爾大單，今日早盤以640元開出還在盤下，但9點半過後發動攻勢，上午11點過後更衝到679元新天價，雖然後來漲幅縮小但漲幅仍有3%，來到668元。聯電也漲2.3%，來到53.3元。而IC設計聯發科不遑多讓，漲5%，最高來到934元。其他，立積、天鈺都漲5%。其他，宏捷科、長榮、友達都價漲量增漲2到3%。高價股生華科飆漲停，鈺齊、京鼎、家登漲6到8%。