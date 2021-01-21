NBA／詹皇後首人！騎士小將轟42分屢屢讓厄文難堪
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-21 12:03:06｜2021-01-21 12:06:59
籃網球星Kyrie Irving今(21)日結束罷工，首度回到球場就碰上前東家，騎士還準備影片致敬，不過沒想到鋒頭被小老弟Collin Sexton搶走，兩人對位多次，後者屢屢在決勝時刻吃掉前者，並轟下生涯新高42分，率騎士在二度延長賽取勝，中斷對手4連勝。
Irving因個人因素連續缺席7場比賽，今天首度出賽作客克里夫蘭，這是他離隊後第2次回到此地，儘管離隊時鬧得不愉快，騎士還是拿出4年前就準備好的影片，要致敬這位效力6季並助隊奪冠的功臣，不過現場球迷歡呼聲夾雜噓聲。Irving今天攻下籃網全隊次高的37分，但第四節最後Sexton一度造成Irving進攻犯規，經重播改判，雙方改跳球但所剩1.5秒無法改變戰局，接著一度延長賽剩下1.2秒，Sexton在Irving面前砍進追平三分球，讓全場傻眼。
最終二度延長賽，Sexton個人包辦15分，包含4顆三分球，表現再度壓過Irving，率騎士以147:135獲勝。全場繳出42分5籃板5助攻，也勝過籃網三巨頭，除了Irving外，Kevin Durant攻下籃網最高38分12籃板8助攻，James Harden繳出「大三元」。
Sexton在這個月初才剛過22歲生日，是2018年騎士的第8順位選進的新秀，本季大爆發，成為隊史第4位開季前6得分都超過20分的球員，上一位是2004-05賽季的LeBron James，儘管他因右小腿拉傷缺席此前5場比賽，但今天首度回歸就繳生涯新高，繼續維持場場破「20分大關」的驚人效率。