馬雲現身！阿里股價大漲　中國央行出手管制支付平台

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馬雲去年10月於上海論壇呼籲中國當局健全金融體制後，原訂於11月IPO上市的螞蟻集團被緊急叫叫停，阿里巴巴也被監管機構以壟斷行為立案調查。馬雲的失蹤一度被外界認為可能被軟禁，並傳出阿里巴巴投資人相繼拋售股票，2020年阿里巴巴被立案調查隔日（12月20日），股票和10月高點相比暴跌30%，港股驟跌8%，美國存託憑證（ADR）下跌13%。
馬雲20日出現後，阿里巴巴股票在香港交易所一度大漲逾10%，阿里系股票也普遍上漲，阿里健康漲幅一度超過14%、高鑫零售漲6%、阿里影業長4%；至20日下午4時阿里巴巴港股漲幅8.85%、報265.8港元，市值逾5.5兆港元。而阿里巴巴在美國股市，至當地時間20日收盤，美股漲3.36%，報251.65美元，總市值達6808.73億美元。
綜合中國媒體報導，雖然馬雲再次現身讓投資人信心大增，但同日中國人民銀行（央行）發布法律草案，擬加強管制「非銀行支付機構」、反壟斷執法，中國業內人士分析這是衝著科技巨頭而來，特別是阿里巴巴旗下的支付寶（Alipay）、螞蟻集團以及騰訊。
中國人民銀行20日於官網表示，近年來支付服務市場發展快速，但同時風險也複雜多變，機構退出和處置面臨新的要求，為適應市場發展、對外開放和強化監管，需要推動法案出台。中國銀行目前已與相關部門起草《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。
法案內容規定，三種情況可以反壟斷執法對其進行約談等預警措施：一、一個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額達到三分之一；二、兩個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到二分之一；三、三個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到五分之三。
認定涉嫌壟斷方面，有三種情形人民銀行可請國務院進行執法審查：一、一個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額達到二分之一；二、兩個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到三分之二；三、三個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到四分之三。
中國招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼向《21世紀經濟》表示，中中行、國務院自2016年相繼對非銀行支付進行管制，但「威懾力不夠」因此央行近日才起草《條例》；中國金融監管研究人士孫海波則認為，人民銀行條例是針對互聯網（網路）巨頭而來，特別是螞蟻集團組合新的板塊支付寶。