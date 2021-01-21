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羽球／王子維復仇香港一哥　8強「台灣內戰」對周天成

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-21 12:29:48

▲模擬東京奧運對抗賽，我國羽球二哥「羽球王子」王子維(左起)出戰一哥周天成。（圖／國訓中心提供）
▲我國羽球二哥「羽球王子」王子維(左起)將在泰國挑戰一哥周天成。（圖／國訓中心提供）
超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，今(21)日男單次輪，「羽球王子」王子維以21:13、21:11復仇香港一哥伍家朗，我國一哥周天成則以21:19、21:16力退法國老將Brice LEVERDEZ，兩人將在8強碰頭，上演「台灣內戰」。
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因新冠肺炎疫情關係BWF世界羽聯增設2場超級1000系列的亞洲公開賽，上周YONEX泰國羽毛球公開賽，王子維和伍家朗鏖戰3局，可惜吞下2連敗，周天成同樣在4強不敵伍家朗，伍家朗上周收下亞軍。
本周比賽接著進行，王子維終於突破對戰1勝6負劣勢，拚戰46分鐘以直落二擊敗伍家朗，挺進8強，而周天成則用了48分鐘淘汰法國老將，此前周天成對戰LEVERDEZ僅2勝8負，近幾年一哥實力提升有目共睹。

8強將上演「台灣內戰」，此前國際賽交手世界第2周天成取得7戰全勝優勢，世界第12的台灣二哥要挑戰首度拍下一哥。
此外，上周收下亞軍的我國世界球后戴資穎預計下午15點登場，將對上印尼小將東宗(Gregoria Mariska TUNJUNG)，上周奪下我國首座超級1000系列男雙冠軍的「麟洋配」李洋／王齊麟則預計晚間19點出賽。
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