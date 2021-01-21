白宮：川普彈劾案後續由參院決定

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她還說，國會如何進行彈劾、時機和細節，拜登都將交由議員們決定。
聯邦眾議院上週以煽動1月6日國會大廈暴亂為由彈劾川普，這是他任內第2度被彈劾。
彈劾案接著將由參議院審理，但眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）尚未將彈劾條款送交參議院。根據參院規定，應在彈劾條款送達後隔天開始審理。
民主黨籍的拜登今天宣誓就職。他先前呼籲國會議員，不要讓這起彈劾案干擾到他就任初期的優先施政項目，例如閣員任命案和立法草案。
拜登提出規模達1.9兆美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困方案，遭共和黨人反對。莎琪在簡報會上被問到這個問題時表示，這個金額是基於特定需求的評估。
她說：「這項方案不是一開始就以1.9兆美元來規劃，而是根據為提供人民所需援助的要素來規劃。」
莎琪表示，很難去思考提案中哪些必要項目可以刪掉，因為所有項目都是根據經濟學者和衛生專家的建議做成；但她也承認，任何法案最終版，與最初提案版本相較，極少不經更動。
莎琪說，拜登自己曾是熟稔國會協商程序的資深參議員，他會密切參與協商過程。
她還表示，拜登當然比較希望推動兩黨都支持的法案，但為了法案通過，白宮對參眾兩院也「不會放棄任何可行手段」。美國參眾兩院目前都由民主黨掌握優勢。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1100121