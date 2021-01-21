就職大典搶鏡　桑德斯路人阿伯風格變網路迷因

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洛杉磯時報、紐約時報、全國公共電台（NPR）以漏網鏡頭的角度，報導了每屆就職大典不可或缺的場邊花絮。推特（Twitter）蒐集相關的討論串，下標「休閒又舒適：桑德斯在就職大典的時尚態度」。
一群西裝革履的男士裡，桑德斯像是路人阿伯，穿著厚重的風衣外套登場，手上戴的是花樣圖案的羊毛手套，手臂夾著一個牛皮紙袋裝的郵件，好像等等要去郵局辦事一樣。
更讓網友瘋狂、創作各種迷因的是一個畫面。在華府攝氏4度的氣溫下，桑德斯獨自坐在一張折疊椅上，縮著雙手、兩腿交叉看起來很冷，好像有點無聊。
網友發揮創意，為照片加上各種旁白，有人覺得他像是參加一場無聊會議，「這種事發個email就可以解決」。有人把背景換成地鐵車廂，暗示穿這樣好像路人，有人說這坐姿跟他在百貨公司等老婆一樣。
有網友說，「除了他的外套，我最喜歡桑德斯的一點是，他看起來好像，藉著參加就職大典，我可以順便去辦公室拿一些信件」。有人幫他設計對白，「我1時以前要去郵局，請問典禮大概會多久」。
眼尖的網友發現，桑德斯在過去很多場合，也穿著同一件外套。網友說他好像出來辦事，順便參加就職典禮。「時尚雜誌」（Vogue）網站報導，桑德斯外套是他選區佛蒙特州（Vermont）當地品牌，印花手套是一個學校老師贈送的禮物。
桑德斯事後接受電視台訪問，針對穿著回應，表示他來自佛蒙特，「非常熟悉寒冷的天氣，我們知道怎麼保暖。我們不太在乎時尚，我們追求的是穿得夠暖」。桑德斯曾兩度參加總統初選，主打庶民政治，是支持社會改革的反建制派。（編輯：郭中翰）1100121