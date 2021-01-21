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跟中國撇清關係　印度邦政府宣布要幫火龍果改名

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-21 14:07:19｜2021-01-21 14:08:06

▲血尿成因有很多，泌尿道發炎、運動、月經、結石、服用特殊藥物，以及凝血系統異常，甚至吃多了火龍果，都可能出現血尿。（圖／ingimage）
▲印度邦政府宣布要幫火龍果改名，因為其名字令人聯想到中國。（圖／取自ingimage）
印度總理莫迪（Narendra Modi）的老家古吉拉特邦（Gujarat）政府宣布，要為水果「火龍果」改名，因為原本的名字dragon fruit的dragon（龍）會讓人聯想到中國，未來要改名成kamalam，這在梵文裡面代表蓮花，有神聖之意。當地政府突如其來的舉動，讓人聯想到印度與中國的關係陷入僵局，看起來印度「去中國化」的決心已勢不可擋。
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據英國廣播公司（BBC）報導，古吉拉特邦首長魯帕尼（Vijay Rupani）指出，火龍果原產於中南美洲的熱帶雨林，並非來自中國，但名字中的「龍」卻很容易讓人想到中國，非常不合適。魯帕尼宣布，要為火龍果取新名字，就叫做kamalam，在梵文裡意指「蓮花」。
報導指出，印度近年開始種植火龍果，部分種植地分佈於古吉拉特邦；外界形容中國與印度常常以龍和大象為象徵，加上印度總理莫迪和魯帕尼同屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）的黨徽就是蓮花，可能都是魯帕尼宣布要改名的原因。

不過魯帕尼一宣布要幫火龍果改名，就遭到反對黨強烈批判，認為他政績不佳，只會拿這些不重要的事大作文章藉此轉移焦點，網友也製作惡搞梗圖放上社群網站，原本單純的水果名稱，竟然因為中印交惡，意外捲入政治風暴中。
▲（圖／翻攝Twitter）
▲邦政府宣布為火龍果改名後，網友製作梗圖嘲諷。（圖／翻攝Twitter）
▲（圖／翻攝Twitter）
▲印度邦政府要把火龍果（Dragon Fruit）的名稱改為kamalam。（圖／翻攝Twitter）
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