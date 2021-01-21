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名家論壇》錢震宇／哏圖的背後

文/錢震宇

2021-01-21 14:00:00

▲（圖／翻攝自蘇貞昌官方臉書）
▲近期政府部門、政治人物都非常重視網路行銷，製作哏圖（梗圖）的宣傳手法是否恰當引起討論。（圖／翻攝自蘇貞昌官方臉書）
日前寒流來襲，行政院長蘇貞昌一個「安心加外套，政府給你靠」的宣傳哏圖，引發眾多討論，更讓不少中小學教師不滿，認為被蘇院長給擺了一道；然而，向來擅於精準打擊目標的民進黨會不知道這哏圖的後座力？還是其實政院根本就是把政策宣傳當成選戰策略在打，藉此討好年輕學生，以爭取選票。
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坦白講，過去台灣沒有過寒流嗎？今年真的特別強嗎？過去學生遇到寒流時，沒有在制服外面添加禦寒衣物嗎？這何時成為一個重要到要行政院長出面說明的改變？頂多教育部提醒各校要注意，有必要到教育部發函後，行政院做哏圖宣傳，蘇貞昌發臉書還不夠？還要出來再講一次，深怕年輕人不知道是「蔡政府德政」？
觀察民進黨選戰策略，它們有很清楚的ABC，設定好議題後，通常先由側翼或民間團體發動，帶動討論，形成氛圍後，再由民進黨從外圍進入，降低政治性，最後再集結號召響應，迅速地達到設定目標，讓外界感受到民進黨的精準效率及社會底氣。

這次的安心加外套，就是由學生團體所做的臉書調查所發動，而且從教育部發公文到蘇貞昌發臉書，短短三四天不到，又做圖、又發公文的，這效率簡直驚人啊！

不是說政府不能關心學生，而是不應該利用文字去挑動師生間的對立，來達到某一個特定目的。政院發的哏圖不是替老師想辦法，也不是設法讓學生跟學校溝通，上頭的文字卻是在警告學校不准「動」學生，因為背後有「政府給你靠」，這不就像是黑幫在後面撐腰嗎？更何況哏圖上又是蘇貞昌的人像，這到底是造神還是真心關心學生？

要說民進黨重視學生的身心，不如說是更在意學生的喜好。因為民進黨知道年輕人的票源是他們主力，也是極力迎合的對象，所以想盡辦法來配合學生。在這次添加禦寒衣物的事件上，教育部原先已有相關規定，只要依照規定要求遵守即可。

但在政治的算計下，教育部強硬地介入，剝奪各校的彈性空間，老師執教權更被侵犯，然後加深學生跟教師間的嫌隙，結果造成師生皆輸，這樣真的更好嗎？。

「民進黨很會選舉，卻把選舉這套拿來執政」，蔡政府精美包裝的政策背後目的常常都只有一個，就是「對我有沒有利」。藉由分析不同世代的好惡，以及是否為綠營支持者去考量，把施政當成是利器，背後只為討好特定族群。

從轉型正義、兩岸政策、防疫作為、進口萊豬再到這次學生添加禦寒衣物的政策皆是如此。這當中我們看到的只是不同意見者間的持續對立與紛擾，而不是相互包容與接受。

哏圖的背後我們可以清楚看到民進黨的心態，就是一己之私。先入為主地把每件事情簡化成是非對立，然後用帶有價值判斷的字眼，甚至是帶有嘲諷意味的來把每件事情塑造成他們想要的樣貌，企圖去改變民眾對公共議題及公共政策的認知，且通常是極為偏頗的認知。

看來即便發生丁怡銘的牛肉麵事件，民進黨上下還是很相信「哏圖」這個工具可以為它們的執政帶來極佳的效果。只是拿不出執政實際成績，只會用哏圖來帶風向、拉抬自己的話，民進黨遲早會被人看破手腳，套句韓國瑜的經典名言「可憐啊」！

●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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