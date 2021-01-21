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名家論壇》黎榮章／蘇內閣2周年，蘇揆表現回穩了嗎？

文/黎榮章

2021-01-21 14:03:25｜2021-01-21 14:03:35

▲行政院長蘇貞昌視察「屏東高鐵特定區」時宣布，高鐵不僅要南延屏東，更要設置科學產業園區吸引投資。（圖／行政院提供）
▲從去年下半年開始，蘇貞昌負面聲量一路上攀，近期有回穩跡象。（圖／NOWnews資料照）
行政院長蘇貞昌2019年1月上任至今，恰好滿2周年，也成為總統蔡英文4年9個月任期中，在位最久的閣揆。天下雜誌1月中旬公布2021年最新國情調查，蘇貞昌滿意度4成2，較去年下滑，且滿意度低於不滿意，但同時間蘋果也進行網路民調，結果相當不同，蘇貞昌的滿意度高達84.7%，不滿意度僅15.2%，究竟國人對蘇揆的評價如何？
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據QuickseeK快析輿情資料庫監測，蘇貞昌網路正負聲量走勢，從去年下半年開始，蘇貞昌負面聲量一路上攀，到11月負面聲量突破30%，但12月起正負聲量差距逐漸減少，正面聲量同步微揚，到1月為止，正負聲量差快回到去年年中水準，看來表現似乎有回穩跡象。
▲蘇貞昌：正負聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲蘇貞昌：正負聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
是否因蘇內閣近期爭議少，讓蘇揆的聲量表現回春？QuickseeK快析輿情資料庫利用類聚分析，找出近1個月來行政部會的熱門議題，可發現雖然美豬、疫情仍是網路熱門議題龍頭，但對比去年9月至11月，還另外衝出了幾項聲量不低的新議題，包括因美國總統川普卸任前種種動作而引發討論的台美關係、居住正義、台幣升值、勞動基金炒股，甚至連續三波的強烈寒流，都吸引了民眾的關注與議論。

▲行院各部會：近一個月話題　類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲行院各部會：近一個月話題　類聚分析（圖／QuickseeK提供）
進一步觀察前議題和蘇貞昌的關聯，可發現僅美豬、勞動基金、共機和蘇關聯度較高，網友未把其他議題和蘇貞昌作連結；尤其秋冬疫情轉趨嚴峻，不只國外再度大爆發，連國內都久違出現本土病例，甚至院內感染，在網上引發熱烈討論，疫情指揮中心存在感再度提升，蘇貞昌不在戰場中，且伴隨美豬確定進口，聲量大幅下跌，在這樣的情況下，蘇揆避開了口水紛爭，網路聲量表現自然回升。

▲蘇貞昌、各部會熱門話題：關連性分析（圖／QuickseeK提供）
▲蘇貞昌、各部會熱門話題：關連性分析（圖／QuickseeK提供）
在波濤洶湧的2020年結束、2022年地方大選到來之前的此段期間，可說是前各陣營厲兵秣馬的時機。今年唯一的全國性選舉就是8月公投日，國民黨透過食安公投，展開全台連署衝刺，延續美豬熱度，為在野黨的聲量保溫；執政團隊也加緊建設腳步，蘇貞昌一周內接連宣布研議建設屏東、嘉義科學園區，持續對地方縣市釋出利多，也是爲了發揮影響力、鞏固聲勢，為日後兩黨廝殺提前準備。

雖然蘇貞昌前幾個月的調查結果，呈現連月衰退，甚至親上火線道歉數次，但或許是因為進入政治盤整期，如今蘇的狀態也有回穩跡象，蔡政府的「蔡蘇體制」依然穩固，沒有強力人選被點名，也沒有醞釀改組、換蘇揆的氣氛，看來蘇貞昌的閣揆之路還沒進入尾聲，個人的褒貶成敗尚不能論定，在終場哨音尚未響起前，蘇揆還有許多能夠扳回一城的機會。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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