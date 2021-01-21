什麼食物和蒜頭最搭？全場狂推「低調神物」：美味絕配
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 14:33:48
台灣美食眾多，而替各式佳餚增添風味的調味劑也是不可或缺，像蒜頭、九層塔、香菜等等佐料，擁有獨特香氣，雖然部分民眾無法接受，但也有許多饕客對其愛不釋手。就有網友好奇詢問，「什麼食物搭蒜頭最棒？」文章引發討論，釣出許多鄉民分享心中正解，全場更是激推某「低調神物」，公認和蒜頭實在是絕配。
有位網友在PTT發文，分享個人昨晚吃了百頁豆腐當宵夜，盛讚攤販老闆炸的酥酥脆脆，口感絕佳，而且還加了許多蒜頭。於是原PO話鋒一轉，認為百頁豆腐和蒜頭十分搭配，「認真覺得百頁是最搭蒜頭的食物了」，請教大家覺得還有哪些食物搭配蒜頭最棒？網友們紛紛留言回覆，分享心中和蒜頭最搭的美食：「香腸」、「水餃」、「蒜泥白肉」、「鹹酥雞」、「炸魷魚」、「烏魚子」、「鹹豬肉」、「三角骨」、「煎牛排配炸蒜頭」。雖然每人主觀口味喜好不同，但綜觀網友留言可以發現，「香腸」獲得最多人點名，認為是蒜頭的最佳拍檔。還有內行網友分析，蒜頭又分成生蒜頭、炒蒜頭跟水蒜頭，「香腸配生蒜頭真的超級絕配！炒蒜頭當然就是配炒類，炒菜前先蒜頭爆香，然後青菜下去炒根本完美。水蒜頭的話，蛤蜊、芋頭排骨湯、蒜頭雞湯都很讚」。（編輯：倪浩軒）