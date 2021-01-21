川普卸任離開白宮 一家人發文挺老爸
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-21 16:19:30
川普（Donald Trump）20日卸下美國總統職務，過往四年任期獲得美國人民兩極評價，也被全球許多媒體關注。川普卸任後，一家人陸續在社群網站發表心得文，其中川普次子艾瑞克（Eric Trump）在Twitter發文感嘆，「川普為美國人民犧牲許多。」
他表示，父親不是政治世家出身(the ultimate outsider)、也不真的「需要這個工作」，但他勇於打破規則，川普任期對於美國歷史相當重要，而他能夠在第一線為美國人民服務，是最大的榮譽；艾瑞克稱讚父親多樣政策，包含美國史上最大的減稅措施，以及重建美國軍事實力，並對中東和平作出貢獻等。艾瑞克也感慨過去四年，一家人因為川普的職位感受到許多壓力，「沒人比父親犧牲更多」，未來將會帶著過往4年學到的東西，繼續爲自由和驕傲而戰，並永遠以居住在最棒的國家（美國）為傲。
川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）也在Twitter上表示，過去四年覺得很榮耀，相信美國也正在朝著更好的方向發展，更展現風度，祝福新一任總統拜登以及其執政團隊，願上天賜給他更多智慧與力量帶領美國（May God give wisdom, courage, and strength to president-elect Joseph.R.biden)。