羽球／對戰7連勝！戴資穎直落二退東宗 3台將晉級8強
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-21 15:57:18｜2021-01-21 16:24:42
我國世界球后戴資穎今(21)日出戰超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，女單次輪面對印尼小將東宗，僅用31分鐘就以22:20、21:16直落二收下對戰7連勝。目前共3組台將晉級8強，上周奪冠的男雙「麟洋配」壓軸出賽。
因新冠肺炎疫情關係，BWF世界羽聯增設2場超級1000系列的亞洲公開賽，上周YONEX泰國羽毛球公開賽決賽，小戴身體不適收下亞軍，短暫休息後，小戴恢復精神，本周首輪擊敗地主選手Supanida KATETHONG，僅用29分鐘就以直落二勝出。今日對手東宗(Gregoria Mariska TUNJUNG)過去6度交手，小戴保持全勝，不過首局小戴有些不穩定，一度取得12:5領先卻又被追平成14:14，接著再度拉開到20:14局點機會時，也連續丟分被追平，好在最後及時回穩，以22:20拿下。
次局，戰況更膠著，小戴一度落入10:13落後，雙方9度平手後，小戴在16:16平手時積極進攻，連拿5分結束比賽，強勢搶下8強門票。
稍早一哥周天成、「羽球王子」王子維皆以直落二晉級，兩人將在8強碰頭上演「台灣內戰」，而上周奪冠的男雙「麟洋配」李洋／王齊麟則預計晚間7點出賽。