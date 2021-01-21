拜登政府批評中國制裁川普官員 無效且試圖分化美國
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-21 15:43:10｜2021-01-21 15:46:29
美國第45屆總統川普於當地時間週三（20）正式卸任，權力交接至新任總統拜登（Joe Biden），中國外交部今（21）日凌晨突宣布制裁川普政府多位高官、幕僚，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）以及曾經訪問台灣的前衛部長阿薩爾（Alex Azar）、前國務次卿（Keith Krach），以及未能順利訪台的前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）等共28人。
《路透社》報導，美國國家安全委員會（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）於20日表示，中國對川普政府的官員實施制裁「無效且嘲諷意味濃厚」這是拜登政府上任後首次對中國議題發聲。霍恩指責，中國在總統就職日宣布這些制裁看起來試圖挑起美國政黨分歧。美國國家安全會聲明表示，美國兩大政黨的民眾應該批評（中國）「無效且嘲諷意味濃厚」的行動，拜登總統期盼兩個政黨將美國放在與中國競爭的立場上。前國務卿蓬佩奧被中國外交部指責在新疆維吾爾議題上撒謊，外交部發言人華春瑩形容，蓬佩奧是「末日小丑」其認定政府在新疆維而爾族進行「種族滅絕」等反人類行為，對中國當局來說是「廢紙一張」。《路透社》報導續指，新上任的國務卿布林肯（Antony Blinken）則延續了前任者對新疆議題的看法，週二（19）表態同意蓬佩奧的觀點。布林肯在參議院聽證會上表示，中國毫無疑問的對美國構成了最大的挑戰，相信美國內部跨政黨對抗衡中國具有堅定的共識。