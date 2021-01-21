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中國本土疫情燒到上海市區　爆3例本土確診、2院封閉管理

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-21 17:16:26

▲中國新冠肺炎本土疫情已然擴散，上海今天爆出三例本土確診案例，且有兩個醫院進行封閉管理。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠肺炎本土疫情已然擴散，上海今天爆出三例本土確診案例，且有兩個醫院進行封閉管理。（圖／美聯社／達志影像）
中國新冠肺炎疫情再次延燒，從2021年1月初開始，陸續在河北省、東北發現多起本土以及無症狀感染病例，根據中國衛健委統計，昨（20日）再度新增確診病例144例，包含黑龍江、吉林、河北、北京、山西、山東皆有本土病例出現，如今上海也淪陷，上海當地政府今（21）日下午召開記者會，宣布出現3例本土確診。
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▲上海當局宣布將黃浦區昭通路居民區列為中風險地區。（圖／翻攝微博）
▲上海當局宣布將黃浦區昭通路居民區列為中風險地區。（圖／翻攝微博）
綜合中國媒體報導，上海今天下午召開防疫記者會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷宣布，上海新增3例本土病例，目前已將腫瘤醫院（徐匯院區）、仁濟醫院（西院區）實施封閉管理、暫停門診服務，目前已住院治療者，繼續維持院內醫療救治；2所醫院也已經發布停診通知。
另外，由於確診病例居住在上海浦西黃浦區，是核心熱鬧地段、距離人民廣場不遠，當局宣布，將採取居民入住賓館集中隔離管理，並把上海黃浦區昭通路居民區（福州路以南區域）劃為中風險地區，無重大情事不得離開該地區，如需離開者須持7日內檢測陰性證明。

上海3例本土病例分別是案例1上海復旦大學附屬腫瘤醫院外包商人員56歲男子、以及其鄰居，是上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院相關人員，還有案例1的朋友48歲女子；不過案例1的感染源來自何處，當局並未說明。

 
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