中國本土疫情燒到上海市區　爆3例本土確診、2院封閉管理

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▲上海當局宣布將黃浦區昭通路居民區列為中風險地區。（圖／翻攝微博）

× ▲上海當局宣布將黃浦區昭通路居民區列為中風險地區。（圖／翻攝微博）

上海3例本土病例分別是案例1上海復旦大學附屬腫瘤醫院外包商人員56歲男子、以及其鄰居，是上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院相關人員，還有案例1的朋友48歲女子；不過案例1的感染源來自何處，當局並未說明。



