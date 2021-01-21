台幣狂升！央行金檢抓到炒匯糧商　4家違規銀行恐遭撤照

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他進一步指出，在台糧商公司經營集團企業轉單商仲貿易，僅扮演集團貿易記帳單位，相關交易未涉及在台子公司實質交易，以新台幣為功能性貨幣，透過集團內企業進行跨國買賣商品，掣發相關商業貿易文件，進貨以新台幣計價，銷貨則以美元計價，並皆以美元收付，刻意創造新台幣暴險，由集團關係企業掣發日期、金額，及交易方向等形式相符商業貿易文件，俾其大量承作新台幣遠期外匯交易。
由於央行規定承作新台幣遠期外匯交易須符合「實需原則」，並由指定銀行負責實需的認定及審查，廠商必須有收付外匯的事實，且有實質新台幣匯率避險需求，並提供相關交易文件佐證，才可承作新台幣遠期外匯交易，但受理的6家銀行在執行認識客戶（KYC）業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實，違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」。
蔡熔民強調，這次涉及的6家銀行因執行認識客戶（KYC）作業未盡充分，未能深入了解客戶整體營運模式、新台幣暴險及避險需求，亦未確實查證客戶所提供文件的實需性、關聯性及合理性，致該等糧商以商仲貿易為名，大量承作遠期外匯交易進行炒匯，違反央行新台幣遠期外匯之實需原則。
而央行專案金檢後，涉炒匯的糧商公司即不再承作新交易，據悉目前僅餘2家尚未與受理銀行協議提前結清新台幣遠期外匯未交割部位。另案關2家銀行於央行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，主動停止與其承作交易，之後並積極處理結清未到期部位，因此央行於去年11月間已處理結案，只是因情節較輕，央行給予處置函提出糾正。至於其他4家銀行，央行也將於近期予以核處，依央行相關規定，最重撤銷外匯業務執照，即停止外匯業務。
此外，近期央行透過場外監理，發現企業利用國外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加之情形，經赴銀行實地查核結果，發現有不合理情事，央行將依據相關檢查結果做進一步處理。央行也希望企業不要利用國外借款進行炒匯，也呼籲銀行落實控管機制。