拜登就任中國即制裁前朝官員 陸委會：反映其對民主無知
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-21 17:24:56｜2021-01-21 18:04:46
美國第46屆總統拜登（Joe Biden）於當地時間週三（20）正式宣誓就職，前總統川普甫卸任之際，中國外交部就宣布對28位官員、幕僚實施制裁，其中不乏曾經訪問台灣、表態挺台的官員，外界關注美國新任政府如何處理過去4年，緊張關係急劇提升的美中台關係。陸委會今（21）日回應，政府堅定捍衛國家主權、民主自由的立場，中共對川普政府官員實施制裁，反映其對民主價值、政治制度運作的無知。
美國前總統川普透過「自由開放的印太」戰略，同澳洲、日本等盟友在南海維持航行自由，一同向中國施壓，遏止其在該海域軍事化建設持續擴大，新任拜登政府尚未有明確的對中政策，但曾數次表示對《台灣關係法》以及民主台灣的支持。陸委會預期未來美中將維持長期的競爭關係，強調政府將持續觀察評估情勢發展。面對中共持續派出共擊擾台、造成台海局勢緊張，陸委會發言人、副主委邱垂正表示，台海和平穩定有利於印太區域繁榮、穩定，台灣政府將持續致力於兩岸和平政策，捍衛國家主權及民主自由。
中國外交部21日凌晨宣布，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、曾經訪問台灣的前衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、前國務次卿（Keith Krach），以及未能順利訪台的前駐聯合國大使柯拉夫特（Kelly Craft），共28人實施制裁。對此，陸委會發言人邱垂正表示，中華民國作為主權國家，與美國、國際社會友好互動，深化各領域、層面的交流合作屬於正常交流，中共對美國前官員實施制裁、負面批評台灣，反映中共對民主價值、政治制度缺乏認知，且不了解台灣主流民意。此舉非但不會促進兩岸關係，還徒增國際社會對中國的反感，呼籲對岸面對現實，調整錯誤的對台政策、停止軍事外交上的打壓及矮化台灣。