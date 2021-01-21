駐港辦台籍員工恐成人質？陸委會：有因應方案、堅持到底
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-21 17:56:57
香港警方國安處1月初以《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」逮捕逾50多民民主派人士，隨後再次逮捕涉嫌協助香港青年偷渡的人權律師、社工等11人，加上香港新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，令外界擔憂台灣駐港辦事處人員處境。近日有報導指，駐港辦事處因為拒簽「一中原則」切結書，駐港人員恐成人質。對此陸委會今（21）日回應，目前駐港機構運作正常，且已備妥相關方案，將會堅持到底維持館務運作。
駐港辦事處接任處長盧長水因港府遲發簽證，至今無法上任，而去年處長高銘村等4人因為拒簽「一中原則」切結書，而無法取得簽證返台。目前台灣駐港辦事處有12位台籍人員、50位港籍員工，令外界擔憂在香港局勢動盪、兩岸關係緊張的情況下，台灣人員可能成為「人質」。對此，陸委會發言人邱垂正表示，駐港人員絕對會「堅持到最後」，並指出，台灣駐港機構經過與港府協商所同意成立，多年來台灣未有逾越分際的行為，並且致力於維護台港民眾交流。有關駐港辦事處情況，邱垂正強調館務運作正常，有關同仁簽證問題都已按照既有規範、時程提出。陸委會呼籲港府以台港民眾福祉為主，屏棄不必要的障礙，保障台港雙方權益以及正常交流。有關在港台人，陸委會表示，台灣方面也已經備妥因應方案，重申駐港辦事處將堅持到底。