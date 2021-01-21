外籍技師離台卻在泰國確診？指揮中心：沒出境正隔離治療
記者許家禎/台北報導
2021-01-21 18:04:52
國內疫情緊張，今（21）日傳出有瑞典公司丹麥籍技師在1月中至台塑嘉義新港廠執行業務後，20日離台前往泰國，於泰國機場檢驗確診。但隨後指揮中心澄清，該名丹麥籍技師為境外移入，為30多歲男性，列為案874，去年12月30日來台有陰性報告，入住防疫旅館也沒有症狀，1月14日前往洽工工作，20日為了出境自費採檢確診，目前人是在醫院接受隔離治療。
指揮中心發言人莊人祥指出，案874為丹麥籍30多歲男性，去年12月30日來台，有登機前三天檢驗陰性報告，入境後到防疫旅館，期間沒有症狀，個案在1月14日檢疫期滿，同天前往洽公，因為預定要出境，因此1月20日到醫院自費採檢，結果檢出陽性確診，其ct值為30，目前在醫院隔離治療。莊人祥表示，案874為境外移入，有時陰時陽的狀況，於檢疫期滿後確診，在台活動期間配戴口罩，主要活動範圍為工作與住宿的週邊，會持續疫調釐清是否還有出入其他公共場所。而台塑也指出，該名技師於1月14、15日到新港廠出差，離開後不清楚他的行蹤，但與該技師接觸的10多名新港廠員工今日起便居家隔離，營運未受影響。
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