台中百貨春節福袋大拼場 廣三SOGO今開賣即秒殺

春節腳步近，預購福袋成為百貨業重頭戲，各家紛加碼祭大禮拼場。台中新光三越配合國旅熱潮，除了推出超過60組「暢遊台灣好幸福」獎項外，還有機會抽中價值68萬一克拉鑽戒。另26日起的「寵愛會員」活動，將霸氣連送六台賓士GLA。台中大遠百推出千份福袋，大獎是16.8萬元商品券。廣三SOGO限量福袋，今天預購開賣即秒殺，雙重好運禮顯然打動消費者的心。

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台中新光三越推出限量福袋500袋，

元月27日上午10時起APP線上預購開搶。會員只要開啟APP，扣20點會員點數，即可以SKM PAY支付一千元，預購價值超過四千元福袋。業者表示，今年福袋驚喜大獎，總價值超過300萬元。

▲台中百貨競搶春節商機，新光三越加碼推出寵愛會員活動，26日起天天送賓士豪車，全台送出六輛。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.21)

台中新光三越拼場不手軟，購買福袋除了每袋價值超過四千元商品組合外，還有機會獲得全台最大獎的一克拉鑽戒，價值68萬元，另外還有智慧雙輪電動車、運動舒眠椅及特別規劃超過60組「暢遊台灣好幸福，貼星美食旅遊」等大獎，包括台北五星級大倉久和飯店菁英客房，山思雲想雙人同行體驗等，讓你暢遊台灣享受星級尊榮。

除此，另推「寵愛會友」好康活動，元月26日起，連續六天，天天送出價值178萬元的賓士最新GLA豪車，只要扣會員點數一點，即可參加一次抽獎機會，全台200萬會員，牛轉好運就靠這一點。

▲台中大遠百福袋限量1千份，2月初一開賣。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.21)

台中大遠百新春福袋自2月1日起開賣，限量一千份。憑全館當日單筆消費滿888元發票加2千元現金及會員卡，即可購買價 2200元商品券，及福袋驚喜抽獎券一張，大年初一下午2時，公開抽獎，最大獎是16.8萬元商品等獎項。





廣三SOGO推出的「金牛好運 福從袋來」，限量650份。今天開放預購即秒殺。廣三福袋憑會員點數10點+888元，即可購買「福袋兌換憑證」乙張，再於大年初一下午1時公開抽獎，由於標榜雙重好運禮，讓消費者心動行動。



▲ 台中廣三SOGO限量福袋有雙重好運禮，今天一開賣即秒殺。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.21)





業者表示，福袋第一重牛好運禮，是人人都有的18吋行李箱，及每袋總價值3600以上商品，幸運者，也許開箱還能獲得OGAWA愛膝足翻轉式護腿機、OGAWA 雙享足OG-888及OSIM 核心機等價值萬元驚喜好禮。

第一重落空也不要失望，廣三SOGO當場繼續再抽第二重好運禮，大獎有OSIM-Ｖ手天王按摩椅、iPhone 12 mini 64G及廣三購物金16800等，歡迎大家試手氣。