學測明日登場　未戴口罩經勸導不聽者　最重取消考試資格

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新北市政府教育局表示，新北巿境內設有新北一考區5個考場，包含新北高工、國立華僑高中、板橋高中、新莊國中及新莊高中，新北二考區4個考場，包含新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中，及台北四考區1個考場－新店高中，共設置10個考場，495個試場(含防疫及預備試場)。
教育局指出，基於防疫考量，除特殊需求需申請陪考服務外，禁止家長、親友陪考；另依據大學入學考試中心因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情特別準則相關規定，進入考(分)區及試場應全程配戴口罩，經勸導或處置仍故意不配合者，禁止進入考(分)區或取消考試資格；考生因身心或特殊狀況致無法配戴口罩，請於考前取得醫院開立的診斷證明書並向大考中心申請。
此外，進入考(分)區時務請配合量測體溫，各考(分)區在考試當天早上7時30分開始量測體溫，若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀，請立即向監試人員反映；此外，巿立新莊高中與巿立新莊國中，名稱相似，請考生注意勿跑錯考場，相關防疫措施與作業的說明，請考生務必至大考中心網站查覽，請遵守各項防疫規範，落實自我健康管理以順利應試。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。