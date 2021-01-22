東奧將屆　日本醫師建議採無觀眾方式舉辦

（中央社記者楊明珠東京21日專電）受到武漢肺炎疫情影響，延期一年預定今年夏天舉行的東京奧運暨帕運是否能如期舉行引起關注。東京都醫師會會長尾崎治夫表示，應開始研議是否採無觀眾（閉門賽）方式舉辦。
日本朝日新聞今天報導，尾崎於本月中旬接受專訪的內容。尾崎表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診者人數居高不下，東京都內的醫療體系緊迫，鑑於目前的狀況，政府和東京奧運組織委員會應該提示切合實際的對策才行。根據東奧的計畫，東奧比賽場館及其周邊的救護站因應運動員、觀眾的醫療將布署逾1萬名醫護，其中以東京都醫師會的醫師等為主。
報導說，日本政府與東奧組織委員會預定3月之前，在觀察疫情後做出是否開放觀眾入內觀賽的決定，如果未獲東京都醫師會合作，東奧很難順利舉辦。
東京目前平均每天確診病例新增逾1500例，確診者住院約3000人的狀態持續存在。
尾崎受訪時表示，疫情長期化，醫院的工作人員疲勞困頓，核酸（PCR）檢查、支援居家療養者等，診療所的負擔相當大。如果不拋棄那種想邀很多國家的人來日本，辦一場世紀盛會的念頭，東奧很難辦成。他強調，如果考慮到運動員的話，東奧能舉辦即可，奧運本來的目的是運動員齊聚進行比賽，目標如此的話，那就應該開始研議是否舉辦無觀眾的比賽。（編輯：高照芬）1100121