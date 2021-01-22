抗疫迫在眉睫！拜登警告：下月美國病故人數將破50萬

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拜登警告，未來幾週內恐有成千上萬的人死亡，抗疫仍是一場「艱難的戰鬥」，形容在情況開始好轉前，疫情會持續再惡化一段時間。拜登政府的預測與美國疾病控制與預防中心(CDC)一致，該機構估算到2月13日，美國的新冠死亡人數將達到50萬8千人。
為了因應新冠疫情，拜登總統簽署了一系列行政命令，力圖從多方面解決這場危機，包含國際旅客入境美國後強制隔離、加強百日口罩令等，要求美國民眾在機場及搭乘部份大眾運輸工具，如火車、飛機、長途客運等必須配戴口罩，聲稱若口罩令從現在到4月都能持續落實，至少有機會挽救超過5萬條生命。
此外，美國的疫苗供應仍存在相當大的挑戰。消息人士透露，拜登團隊沒有從川普政府那裡繼承到有關新冠疫苗的分配計劃。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)博士表示，他會與拜登總統會面，當面向他介紹新冠疫情和疫苗分發的情況。
報導並指出，截至當地時間週三，美國已進行了超過1650萬劑的疫苗施打，並有將近220萬美國人接受了完整的疫苗接種程序。包含紐約州、威斯康辛州在內，州長都持續要求聯邦政府以更有效率的方式，提供更多疫苗，同時呼籲州民必須繼續一起努力，阻止病毒擴散。
拜登承諾，將利用《國防生產法》增加疫苗供應、接種和病毒檢測，解決受嚴重疫情打擊的少數族群社區醫療資源不公平等問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。