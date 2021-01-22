今飄雨變天！下周冷空氣來襲 低溫12℃「急凍時程」曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 07:00:05
今（22）日仍受南方雲系北移影響，水氣稍多，南部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區亦有零星短暫雨，氣溫方面，高溫大致比昨稍降，而低溫大致持平，預測各地低溫約16至20度；高溫約24至27度。對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，明下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷，緊接著受到冷空氣影響，周日至周一低溫再度下探12度。
吳德榮表示，今晨東半部、南台灣雲層增多；降水回波大多在東半部海面及巴士海峽；東半部、恆春半島有局部降雨，據最新（21日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日鋒面在台灣東側海面醞釀，東半部及高屏有局部雨，水氣漸增，北部亦將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；各地因雲多而高溫略降，低溫變化不大，明日鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，明下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷。最新模式模擬也顯示，24日至27日受乾冷空氣影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波乾冷空氣強度偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」清晨偏冷；下周一、二清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，下周二白天起至周三，冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，日夜溫差大。直至下周四（28日）另一波強冷空氣前緣抵達，氣溫驟降、越晚越冷；迎風面轉有局部雨。至於其強度會是什麼等級、會有多冷，還需密切觀察，因屬期末的模擬，各模式皆在調整中。（編輯：賴詠璿）