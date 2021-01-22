卸任即遭北京制裁！曾訪台抗中 克拉奇：視為榮譽
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-22 07:26:43
美國總統拜登(Joe Biden)宣誓就職當天，中國外交部即宣布，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名美國人員實施制裁，禁止他們本人和家屬入境中國和香港、澳門，也被限制與中國進行生意來往。制裁名單之一的美國前國務次卿克拉奇（Keith Krach）在推特上表示，他將被制裁視為榮譽，重申美國不應屈服於中國惡霸。
在中方公布的這波制裁名單中，包含前國務卿蓬佩奧(Mike Popmpeo)、前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、前助理國務卿史達偉（David Stilwell）、前副國家安全顧問波廷傑（Matthew Pottinger）、前衞生部長阿薩爾（Alex Azar）、前國務次卿克拉奇（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前國家安全顧問波頓（John Bolton）、曾任首席白宮策略顧問的班農（Stephen Bannon）等；幾乎都是曾就台灣、香港、北京施壓國際社會等議題發聲的官員。對於被制裁一事，曾於去年9月訪台、身為自1979年以來訪台層級最高的國務院官員，克拉奇在推特上po文，表示他把這些制裁當成榮譽勳章，美國也不應該對中國惡霸屈服，打下：「當你起身對抗惡霸，他們會退縮，尤其當你有朋友在身邊。這就是為什麼我們成立『乾淨網路民主聯盟』，計畫十分成功。」除了克拉奇，前衛生部長阿薩爾亦曾在去年8月訪問台灣，而駐聯合國大使克拉夫特也在卸任前一度傳出要來台的消息，雖然最後因種種原因臨時取消，仍改用視訊與蔡英文總統對談，並公開發聲支持台灣，呼籲各國團結對抗中國。