卸任第一推！蓬佩奧推文「1384天」 網熱議：劍指2024
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-22 08:06:15
美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的國務院生涯，已隨川普政府離任而正式謝幕，不過他在卸任後於推特上首次發文，僅打下一串神祕數字「1384天」，引發美國網友熱議，外媒也紛紛報導，推測是否在指2024的總統大選。
身為前總統川普的左膀右臂，蓬佩奧任內曾多次重砲抨擊北京，不只指控中共迫害新疆維吾爾族人權、損害香港自治，更派遣高官訪台、解除台美交流限制等，導致他一卸任就被列入北京的黑名單，與其他27人，被以「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」、「傷害中國人民感情、嚴重破壞中美關係」等理由實施制裁。雖然蓬佩奧目前仍未針對被制裁一事回應，也沒有對「1384天」多做解釋，但該則推文已引起不少美國人民關注，短短幾小時內就有1.4萬次轉推、2萬5千則留言。許多人都認為，蓬佩奧有可能是在暗示4年後他將投入美國大選。《福斯新聞》指出，1384天正好就是倒數至下屆美國大選的天數，而蓬佩奧也從未刻意掩飾他對國家的野心，在他即將卸任前夕，還於國務卿的官方推特帳號上表示，即使不再是國務卿，他也永會不放棄為美國而戰。