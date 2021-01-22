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台股早盤失守萬六盤下震盪　台積電熄火、聯電接棒續紅

記者許家禎/台北報導

2021-01-22 09:48:24

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲台北股市今（22）日開盤跌168.88點，加權股價指數以15984.89點開出，萬六直接失守，隨後恢復萬六，但仍在盤下震盪。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
拜登就任美國總統簽署多項行政命令，而準財政部長葉倫喊話不要弱勢美元，而美股道瓊指數來到盤下小跌。台北股市今（22）日開盤跌168.88點，加權股價指數以15984.89點開出，萬六直接失守，隨後恢復萬六，但仍在盤下震盪。權值股台積電熄火，早盤跌約2%，來到660元。不過鴻海、聯電、大立光相對強勢，其中聯電漲逾4%。
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美股21日道瓊指數下跌12.37點，或0.04%，收31176.01點；標普500指數上漲1.22點，或0.03%，收3853.07點；那斯達克指數上漲73.67點，或0.55%，收13530.92點；費城半導體指數上漲47.14點，或1.53%，收3132.17點。
台北股市沒了昨日大漲氣勢，開盤跌168.88點，加權股價指數以15984.89點開出，萬六直接失守，隨後恢復萬六，但仍在盤下震盪，跌幅0.4%左右，來到16084點。權值股台積電弱勢，以649元開出，早盤跌約2%，來到660元。聯發科也在盤下，933元的位置。
至於鴻海相對強勢，早盤漲約3%，來到120元附近。聯電也漲2元，來到56.2元，漲幅4%以上。大立光也反彈漲3.5%，來到2925元。此外，友達、群創、緯創、旺宏漲幅1到2%。航運族群則走揚，長榮漲2%、志信漲3%、陽明與中櫃漲1到2%。
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