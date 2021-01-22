名家論壇》黃創夏／「川規拜隨」的不可逆反應

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之前一直未對兩岸立場與對中政策明確表態的新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在任命聽證會上明確表態「中國是最大的威脅」、更認為美國應該要更主動的在國際組織「領導」因此必須改變過去放任中國滲透國際組織的弱勢、至於「中國若是武力『侵略』台灣，絕對是最大的錯誤！」
新科的國防部長奧斯汀（Gen. Lloyd Austin），這位幾乎從來不多言只是在戰場上驍勇剽悍的大將軍，也明確表達會「確保台灣對抗外來侵略的武裝能力」；甚至在WHO的執委會常委會上，美國代表公開發生認為至少要讓台灣成為觀察員，「完整地」參加世界衛生組織，才能夠對全球防疫有所幫助。
中南海更要失望的是拜登態度，雖然事先傳出拜登一上任就可能「推翻」川普時代的「12項目法令」，可是美國媒體所透露出來的資訊，這「12到金牌」涉及防疫政策、中東政策和伊朗對策、氣候變遷與全球暖化、對穆斯林裔人民入境美國的限制等等，就是沒有針對中國方面有任何的放鬆！
拜登上任當然會有「新人新氣象」，但是對中政策和確保兩岸目前局面的態度，「川規拜隨」，中南海完全沒有僥倖的空間！
何以致此？因為「中國是最大的威脅」！
這種「威脅」是全方位的，不但是區域軍事的壓迫，以戰爭威脅陷印太地區於惶惶不安、還有對人權普世價值的輕蔑和肆無忌憚的迫害、以及暴發戶的滲透全球國際組織，頤指氣使地諮議妄為，貫徹1958年毛澤東的「把地球管起來」狂妄自大。
這樣的中國共產黨明目張膽與全世界的基本文明對著幹，怎麼可能會期待世上任何稍有基本文明素養和文化氣質的現代人可以容忍！
在此要特別善意提醒那些狂妄無知的如《環球時報》之流的大大小小粉紅，請認清基本事實，就是根本拿不下台灣海峽空優與海優的解放軍妄想要登陸台灣，自欺欺人。
要佔領台灣，兵法云「十則圍之」，以台灣常備兵力來計算，至少要有一、兩百萬解放軍同時登陸，這樣規模的運輸，需要有三千萬噸到六千萬噸位的同時登陸艦能力，解放軍所有船隻總動員都遠遠沒這個數字。
更別說台灣海灘還有海馬斯火箭、岸置魚叉飛彈、雷霆2000火箭彈、M1A2坦克、雄二、雄三飛彈以及阿帕契和眼鏡蛇武裝直升機在等著。
更何況，習近平需要頭腦更清醒一點，不要一直以為強硬喊話就是掌握軍權的象徵！
奉勸習近平，你更要擔憂的是一直對台灣「武嚇」，必然要面臨內部權力失衡的後果。國安會有相關資料顯示，美國多次知會台灣國安會，早在習近平就任之前，在2011年起，習近平就已經備受壓力，被大陸的鷹派與軍方威脅與逼迫要提出「台灣問題時間表」。
大陸鷹派與軍方會如此急切是因為胡錦濤接替江澤民時，以拖待變，提出「台灣問題時間表交給下一代解決」的緩兵之計，胡錦濤以「寄希望於台灣人民」的策略，改採懷柔。
當時，面對胡錦濤即將交棒，大陸鷹派與軍方拿著胡錦濤當年承諾，要求習近平應該要提出「台灣問題時間表」，想要脅迫習近平給予軍方更多資源。
一直威嚇台灣，成為世界的公認威脅，然後養肥了解放軍的黑錢與勢力，以「槍桿子出政權」為立國基礎的中國共產黨，這樣的局面，真的是習近平可以放心的嗎？
奉勸中南海，好話已經說盡，改弦更張猶未晚，若是依舊一意孤行，終將如同過往歷史一樣，在2020「庚子年」重嚐「八國聯軍」滋味，2021年是「辛丑年」，更要擔心中國最大國恥的「辛丑條約」重演，勿謂言之不預！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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