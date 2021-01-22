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美國重返世衛　眾議員：譚德塞仍須下台負責

中央社

2021-01-22 10:06:26

▲雖然美國已於拜登上任當天宣布重返世界衛生組織，但眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾仍認為世衛秘書長譚德塞應下台，為疫情負責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然美國已於拜登上任當天宣布重返世界衛生組織，但眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾仍認為世衛秘書長譚德塞應下台，為疫情負責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）美國新任總統拜登20日就職，當天宣布重返世界衛生組織。眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾今天說，他同意繼續與世衛往來，但美國仍須呼籲或迫使秘書長譚德塞下台，為疫情負責。
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拜登（Joe Biden）就職當天連簽17項行政命令改變前總統川普政策，包含致函聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），撤回川普政府退出世衛的決定。
拜登在信函中表示，世衛在世界對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及其他無數對全球衛生安全造成威脅的事件中，皆扮演關鍵角色。他說：「在對抗這些威脅與促進全球衛生與衛生安全上，美國會持續充分參與並作世界的領導。」

因不滿世衛搞砸疫情、盲目聽命於中國，川普2020年4月決定暫停金援世衛，並於5月宣布退出，原定今年7月生效。當時不少共和黨議員將矛頭對準多次為中國講話的譚德塞，紛紛透過決議案要求美國行政部門等到譚德塞辭職下台後，才能恢復金援世衛。

身兼眾院中國工作小組主席的麥考爾（MichaelMcCaul）今天接受福斯新聞（Fox News）訪問表示，中共與世衛聯手隱匿疫情，譚德塞連示警世界的基本工作都沒做到。

麥考爾說，外界警告他們多次，但中國從未依「國際衛生條例」（IHR）規定通報，譚德塞也不願將疫情定調為國際關注公共衛生緊急事件，「他們必須為此事（疫情）負責，應該要有後果」。

談到拜登重返世衛，麥考爾說，他確實認為若想贏得比賽，人必須在場上，不可能把球帶回家，然後從內部帶來改變。他表示，美國需要在聯合國內取得更大影響力，尤其在世衛，所以他主張持續與他們來往。

不過，麥考爾強調，美國應該透過金援機制，呼籲並強迫譚德塞辭職下台，「我個人認為他該為這場疫情負責」。
眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則不滿表示，世衛未能在疫情初期快速應對，但拜登政府不是要求世衛換批領袖與進行改革，反而是「獎勵失敗」。（編輯：郭中翰）1100122
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