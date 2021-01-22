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桃衛生局疫調人員染疫？　王文彥：發燒是因為其他疾病

記者李春台/綜合報導

2021-01-22 11:07:46

桃衛生局長王文彥說明疫調人員染疫疑雲
▲王文彥出面說明，這兩位同仁發燒是因為其他疾病，採檢2次的結果也呈現陰性，昨天下午的大消毒，只是例行性的消毒作業。（圖／記者李春台攝, 2021.01.22）
桃園衛生局2名疫調人員傳出發燒及疑似染疫症狀並進行隔離，昨(21)日下午衛生局大動作清空辦公室人員，進行全局消毒作業。今(22)日衛生局長王文彥出面說明，這兩位同仁發燒是因為其他疾病，採檢2次的結果也呈現陰性，昨天下午的大消毒，只是例行性的消毒作業。
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王文彥表示，疫情開始以來已經一年 急管科同仁非常認針 除做疫調也協助採檢 工作相當繁重 難免有些身體不適不過大部份都跟疫情無關。因應這次部桃發生群聚感染事件，對於居家隔離定義擴大除了匡列與人員有接觸者之外，另外也將曾在部桃環境出入人員也列入匡列範圍，因此才將該疫調工作人員匡列居家隔離。
王強調，該人員並無症狀，經採檢兩次均為陰性；另一位人員出現發燒是因為其他疾病，但為求謹慎，也請假在家自主管理，衛生局同樣採檢兩次結果均為陰性。至於昨日下午衛生局全面大消毒，只是例行性消毒，之前也曾利用清晨還未上班前或下班後進行相同的消毒作業，但最近全局幾乎沒有下班時間，所以利用中午休息時段進行消毒工作。

王文彥表示，目前兩位同仁均未接觸過確診者，僅在做疫調工作時曾在部桃的環境裡，就像目前部桃啟動關懷回溯專案，原先預估匡列逾千人，目前僅2百多人列居家隔離，只要曾到過部桃者，就觀察14天，類似關懷，並不是有症狀。

王文彥被問到疫調風險時表示，所有疫調是用電話、視訊，偶爾會到病房或其他地方，但也不會直接接觸患者，但確實會曝露在確診者或其照護者所待過的環境中，因此衛生局採高規格管理，提供公假予疫調人員在家自主管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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