不滿藍營禁桃令 鄭運鵬：桃園不希望真心換絕情
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-22 11:54:14
衛福部立桃園醫院傳出醫護人員群聚感染事件，疫情相當緊繃，澎湖縣等5個藍營執政縣市下令公務人員禁止前往桃園洽公，被外界稱為「禁桃令」。今（22）日上午，國民黨主席江啟臣受訪時說，有人指藍營串連，這是「子虛烏有」，且國防部應出來說明為何當初率先下令？對此，民進黨桃園立委鄭運鵬反批，團結很重要，「桃園不討人情，但是也不希望看到真心換絕情」。而國軍沒有撤出桃園，而是下令官兵盡量不要到公共場所。
對於所謂的「禁桃令」，鄭運鵬說，桃園市民和公務人員，防守非洲豬瘟、武漢肺炎，責任比其他縣市更重，從防疫車隊、責任醫院、防疫旅館、聯繫居家檢疫健康狀況，桃園負責的數量都是全國之冠，壓力當然也更大。資訊透明，盡量不影響國人正常生活，也是台灣防疫和能夠並重的世界奇蹟。鄭運鵬也說，如果大家有看美國總統拜登的就職演講，就會知道團結對於民主國家的重要性。桃園不討人情，但是也不希望看到真心換絕情，不應該因為不同政黨的政治因素，而限制和桃園的往來。
至於江啟臣要求國防部要先出來說明，鄭運鵬說明，國軍是因為在桃園各行政區都有部隊駐點，但他們並沒有因此撤出桃園，而是下令官兵盡量不要到公共場所。
鄭運鵬也說，疫情期間，國軍擔任很重要的防疫後援部隊，對現在的桃園更重要，在桃園醫院有需要消毒的時候就派化學兵進入協助，他們身兼責任保持戰力，是為了隨時給予最大支援。「這跟某些國民黨執政縣市禁止來桃園洽公旅行，是完全不一樣的事情」。