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控拜登濫權包庇親兒！共和黨議員提彈劾　被認機會渺茫

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-22 11:59:12｜2021-01-22 11:59:57

▲共和黨籍的喬治亞州女眾議員格里尼聲稱，已提交指控拜登濫用職權的彈劾條款，但外界普遍認為成功機會渺茫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨籍的喬治亞州女眾議員格里尼聲稱，已提交指控拜登濫用職權的彈劾條款，但外界普遍認為成功機會渺茫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統拜登上任，準備大刀闊斧、施展拳腳，與此同時卸任總統川普仍面臨被彈劾的問題，參議院提議2月審理。不過共和黨也不甘示弱，喬治亞州女眾議員格里尼（Marjorie Taylor Greene）21日表示，她已提交了指控拜登濫用職權的彈劾條款，質疑拜登濫用職權包庇兒子杭特（Hunter Biden），只是彈劾成功的機會似乎相當渺茫。
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綜合外媒報導，格里尼在聲明中表示，拜登於歐巴馬時期濫用身為副總統的職權，容許其子杭特從中國等敵國歛財，並在烏克蘭從事交換條件的行為，控訴：「拜登顯示出他會用盡一切方法去包庇他的兒子杭特，並用從外國腐敗的能源公司得來的金錢，讓他的家族中飽私囊。」
在拜登正式就職前，格里尼就已揚言，美國不能有一個濫用職權並容易被外國政府、中國能源公司、烏克蘭能源公司收買的總統。

▲共和黨籍的喬治亞州女眾議員格里尼，以拜登濫權等理由提請彈劾拜登。（圖／翻攝自推特）
▲共和黨籍的喬治亞州女眾議員格里尼，以拜登濫權等理由提請彈劾拜登。（圖／翻攝自推特）
雖然格里尼已向國會提交彈劾拜登的文件，不過外界認為，目前美國國會，參眾兩院都由民主黨佔多數控制，幾乎不可能成功彈劾拜登。
格里尼的諸多指控也慘遭《CNN》一一查核打臉，指出長期以來格里尼一直以毫無根據的陰謀論，圍繞大選、國會風波發表一系列虛假聲明，否則也不會被指多次違反推特政策，而遭封鎖帳戶12小時。
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