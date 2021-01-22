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蕭美琴入選2021彭博8大風雲人物　扮演台美關係重要角色

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-22 12:29:07

▲駐美代表蕭美琴大使致電美國總統當選人拜登（Joe Biden）外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken），代表我國政府祝賀美國總統當選人拜登（Joe Biden)及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris)當選。（圖／駐美代表處提供）
▲《彭博商業周刊》1月22日列出8位2021值得關注的風雲人物，我駐美代表蕭美琴也上榜。（圖／駐美代表處提供）
《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）今（22）日公布今年2021最直得關注的8位傑出人士，其中也包括於美國總統拜登（Jow Biden）就職典禮受邀出席的台灣駐美代表蕭美琴（Hsiao Bi-khim），稱讚其在訪談、文章中暢談己見，未來面對北京試圖分化拜登與蔡英文政府，蕭美琴將扮演維繫台美關係的重要角色。
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《彭博商業周刊》列出8位2021年最值得關注的8個明日之星，包括美國哥倫比亞特區法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）、秘魯足球明星福西斯（George Forsyth）跨行參選總統、俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak），以及台灣駐美代表蕭美琴，這些人將在今年持續在大眾面前發光發熱。
報導指，蕭美琴2020年夏季抵達華盛頓之後便開始撰寫文章、接受訪談。過去4年，川普政府不斷強化與台灣的交流，雙方關係達到1979年以來的高點，最近美國政府權力交替，由民主黨籍的拜登上台，任命布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，台灣駐美代表蕭美琴已與布林肯通話，增進雙方的合作關係。

《彭博社》記者分析，未來中國將持續試圖分化拜登政府、蔡英文政府之間的關係，蕭美琴將會搬演關鍵腳色，維持白宮對民主台灣的支持，面對北京威脅入侵，力挺島上的2300萬民眾。
▲（圖／翻攝自彭博商業周刊）
▲《彭博社》記者分析，未來北京仍會持續試圖分化華盛頓－台北，蕭美琴將扮演維繫雙方關係的重要角色。（圖／翻攝自彭博商業周刊）
 
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