重大建設加持　汐止東城大境店面正夯

汐止精華區最大開發案，佔地5千坪6百多戶的東城大境造鎮，附近重大建設陸續開展，再加上鄰近大樓2萬多名住戶的加持下，比銀行定存高出好幾倍的投報率，使得僅剩的幾戶店面，最近成了搶手貨，吸引不少商家和投資客進駐，也讓當地的房市格外火熱。

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已經完工的東城大境，目前一般住戶已經售罄，光是4期的6百多戶，就有近2千人進住，如果加上附近的新大樓和華廈，常住人口達到2萬多人。由於住戶整齊人口眾多，整個造鎮計畫規劃完善，綠地佔了2200坪左右，再加上建築向後退縮，使得整個社區看起來就像個大公園一樣，吸引鄰近民眾來此休閒遊憩，已經有補習班、超市、美妝店和髮廊等行業進駐，更增添生活上的便利。

▲重大建設陸續動工，整個汐止的交通將會因此大為改善，有了新的交流道加持，讓這裡的房市未來看漲。（圖／資料照片）

重大建設陸續動工，是汐止的房市保證，包括開車不到五分鐘，汐止即將增設的南下匝道預計2023年完工，居民以後開車不必再到東湖，整個汐止的交通將會因此大為改善；以往很容易堵車的康寧街，拓寬工程正在進行，由原本的2車道拓寬為4車道，還規劃自行車和人行專用道，完工後可大幅改善當地交通。





以往汐止人感覺最不公平的，就是捷運沒有到轄內，目前已經定案的汐東線社后站，距離東城大境只有短短350公尺，通車後可以直通汐科站和東湖站，從東湖站只要2站就可以到南港展覽館，轉乘捷運藍線第一站，保證一定有座位；再加上同興路未來將穿越高速公路到康寧街，未來將打通這裡的任督二脈，有了捷運和新的交流道加持，讓這裡的房市未來看漲。



▲東城商圈自成一格，附近又被康寧、中興、湖前和明峰等4大商圈包圍，步行2分鐘就可以抵達金龍傳統市場，既享有重劃區的美觀環境，又擁有舊社區的便利。（圖／資料照片）

在生活圈方面，建商刻意營造比照東京六本木的東城商圈自成一格，附近又被康寧、中興、湖前和明峰等4大商圈包圍，步行2分鐘就可以抵達金龍傳統市場，既享有重劃區的美觀環境，又擁有舊社區的便利，北市精華區幾乎3分之一房價的優勢，也吸引不少台北客逐屋而居。

東城大境的店面，從46坪到150坪都有，附近店面至少每坪75萬到110萬不等，東城大境的店面開價70萬，吸引不少自營商家進駐。以往汐止飽受水患之苦，只要大雨就會淹水，但自從基隆河上游的員山子分洪工程完工後，徹底擺脫淹水之苦，也讓許多雙北市的民眾移居至此。