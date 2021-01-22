特企／國人隔夜醉調查報告　逾五成民眾對隔夜醉認知錯誤

依據內政部警政署資料統計，取締酒後駕車案件數自民國104年起逐年降低，以去年(109)酒後駕車發生與破獲案件數為48,054件，較前年(108)53,512件減少5,458件、下降達10.2%，為持續防制酒駕，特別是日間清晨時間，社團法人台灣酒與社會責任促進會進行國人隔夜醉調查，發現已有近九成民眾知曉隔夜醉一詞，但進一步調查中發現逾五成民眾對隔夜醉認知錯誤，包含將隔夜醉與酒量好壞有關、吃解酒藥可避免隔夜醉，以及有健身與運動習慣的人酒精代謝較快等觀念，為避免意外觸法成為酒駕者，交通部林佳龍部長親自呼籲「有碰酒精絕不駕車，並須達到一定的休息時間以代謝體內酒精，避免造成酒醉駕車，危害用路人安全」的觀念。

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交通部林佳龍部長本次也受促進會邀請與知名YouTuber恩熙俊及美麗本人合作拍攝宣導影片，針對年輕族群再次強調：「酒駕一直是我們相當關心的議題，近年陸續有自費完成15小時酒駕防制教育課程、累犯加重處罰、酒精鎖等多項執法政策，使得交通事故及死傷人數持續降低，但仍不可輕忽酒精殘留在體內的危險性，特別面臨春節連假將至，再加上國旅大爆發，民眾食用添加酒精的料理或飲用酒精性飲品的機會增加，更應即早導正錯誤認知，共同守護交通安全。」

交通部與酒與社會責任促進會自民國108年開始宣導「隔夜醉」，促進會藉由不同數位社群行銷工具宣導，從調查發現隔夜醉認知度提升至89.5%，但針對民眾認知不正確現象，促進會理事長阮道明(Dominic Ryan)表示：「『隔夜醉』接下來宣導將著重在觀念糾正，此次特別邀請到林佳龍部長與YouTuber拍攝影片，以及運用現今熱門、新世代媒體Podcast以年輕受眾感興趣心理學角度溝通。同時持續落實全面性酒駕防制，促進會於106年發起『不酒駕 我行』宣誓計劃，原訂目標是在五年之內募集人數達10萬人以上，去年(109)在促進會各理事成員共同努力下，從11萬宣誓人數增加至16萬，特別是在疫情期間，在無實體募集活動下，卻創造5萬人以上加入，這代表了民眾與社會對我們理念的認同與支持，今年我們也將會持續響應交通部政策，讓『不酒駕 我行』成為全民運動。」





下一階段的重要課題就是如何加強釐清觀念，避免民眾在自認安全的情況下反成為酒駕肇事的高危險群。為此，基隆長庚胃腸科錢政弘醫師特別針對錯誤認知提出解釋：「人們常會誤以為喝酒容易臉紅或不容易喝醉就是酒精代謝機能好的表徵，其實不然。酒精代謝機能好壞應取決於肝功能運作是否正常，年紀較長或患有肝病者之酒精代謝能力相對較弱；有規律運動或健身習慣者，可能較不易出現酒醉不適症狀，但不代表酒精代謝快，因此，建議無論有無症狀，只要有碰酒精都應避免自駕，才是對自己及其他用路人負責的行為。」

交通部林佳龍部長與知名YouTuber恩熙俊及美麗本人合作拍攝宣導影片，將於1月27日恩熙俊、Facebook粉絲專頁與Youtube頻道、美麗本人Facebook粉絲專頁，以及TBAF酒與社會責任促進會Facebook粉絲專頁上線，另有Podcast節目「哇賽心理學」2月3日也將於節目Facebook粉絲專頁、IG 、LINE、Telegram等社群平台共同露出，探討酒駕與隔夜醉相關議題。