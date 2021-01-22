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不想管了？卸任抵佛州　梅蘭妮亞疑放川普一人面對鎂光燈

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-22 15:12:53

▲美國前總統川普卸任後，與夫人梅蘭妮亞一起飛抵佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞獨留川普一人向記者揮手致意、拍照的畫面意外引起討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普卸任後，與夫人梅蘭妮亞一起飛抵佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞獨留川普一人向記者揮手致意、拍照的畫面意外引起討論。（圖／美聯社／達志影像）
美國政權交替，前總統川普(Donald Trump)一家正式離開住了4年的白宮，並抵達佛羅里達州，有外媒拍攝到班機降落後、川普夫妻下飛機時，前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的舉止意外引起國外網友熱議。
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綜合《每日郵報》等外媒報導，梅蘭妮亞下機時，全身上下都是名牌服飾，身穿Gucci連身裙（3700美元，約台幣10萬元）、腳踏Roger Vivier的平底鞋（625美元，約台幣17000），頗有卸下第一夫人頭銜、擺脫白宮的沉悶生活，開始好好休個長假的意味。
雖然已不再高居權力巔峰，但報導指出，梅蘭妮亞應該還是清楚，班機降落時仍會有許多媒體在場等待，可她似乎無耐心再應對鎂光燈，所以在丈夫駐足，對傳媒揮手致意時，梅蘭妮亞則只是看了鏡頭2眼，隨後就直接走向已在一旁等候的轎車，並沒有給攝影師為夫妻合照的機會。

短短幾秒鐘的畫面，在網路上引發不少討論，許多網友推測，梅蘭妮亞的舉動透露著「受夠川普了」、「她根本不在乎了」等訊息，還有人戲稱，梅蘭妮亞當下說不定正趕著去見離婚律師。

▲梅蘭妮亞的舉動意外引起好奇網友的揣測。（圖／擷取自推特）
▲梅蘭妮亞的舉動意外引起好奇網友的揣測。（圖／擷取自推特）
去年11月總統大選過後，外媒就曾引述川普前助理紐曼（ Omarosa Newman ）、梅蘭妮亞密友沃爾寇夫（ Stephanie Wolkoff ）等人的說法，聲稱梅蘭妮亞其實早就在倒數計時等離婚，因為她一直忍受來自川普的羞辱，而2人長達15年的婚姻就像是一筆交易，他們在白宮其實是分房睡。2016年川普當選為美國總統後，梅蘭妮亞等了5個月才從紐約搬進白宮，理由是要等兒子巴倫完成階段性學業，但當時就有消息傳出，梅蘭妮亞其實是正在協商一份離婚協議，確保自己的兒子巴倫（ Barron Trump ）日後能拿到約定的財產及遺產份額。
目前沒有官方能證實有關消息，但川普曾多次被目擊遭梅蘭妮亞甩開他的手，加上梅蘭妮亞個性低調，也很少替丈夫公開跑行程，也讓外界對夫妻倆真實的婚姻狀況感到相當好奇。
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