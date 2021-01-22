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台積電受英特爾拖累？大媽「水果攤理論」神解　全場跪了

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 15:37:02

台積電
▲網友媽媽搬出「水果攤理論」解釋台積電無懼英特爾自行生產晶片的宣言，引發熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
台股今（22）日小跌134點，而連續漲破新高的台積電，今日賣壓出籠，回跌3.57%，以649元作收。尤其英特爾的新執行長杰辛格（Pat Gelsinger）宣稱，未來主要產品將以自產為主，外界認為這消息恐多少影響到台積電的行情。對此，就有網友透露，自己將相關新聞轉貼給「滿手台積電的老媽」，結果老媽淡定以「水果攤理論」神解，讓大家全都跪了，直呼真的要「聽媽媽的話！」
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有網友在PTT發文，透露自己將英特爾未來產品將自產為主的新聞轉貼給「滿手台積電的老媽」，結果老媽淡定回問「那台積還有其他客戶嗎？」原PO回答還有蘋果高通AMD等等，老媽於是搬出「水果攤理論」解釋。
原PO老媽開示說，「市場水果批發的陳阿姨」曾經分享過一個故事，有家合作餐廳不進他們家水果了，於是陳阿姨就打電話給另一家問他們要不要進，然後生意做成就繼續賣囉。原PO老媽最後總結，「別人不給我們賺是他家的事，去找給我們賺的人就好啦！」
▲網友媽媽滿手台積電，用水果攤理論解釋不必擔心的原因。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友媽媽滿手台積電，用水果攤理論解釋不必擔心的原因。（圖／翻攝自批踢踢）
原PO不禁疑惑，「全球高科技趨勢可以用菜市場來類比嗎？」但也不無佩服地直言，「這就是大智若愚嗎...」網友則紛紛在底下留言回覆說，「聽媽媽的話」、「大媽投資學」、「大媽大勝」、「這是生意經啊，我們不可能賺到所有人的錢，但是只要還有人願意給我們賺，生意就能細水長流」、「市場阿姨都比一堆自稱專業分析師強多了」、「市場大媽人人都是股神」、「阿姨我不想努力了」。（編輯：倪浩軒）
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