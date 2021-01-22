台灣基進祭出國安四箭　盼強化體質邁向台美建交

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「國安四箭」包含，「法制」層面，完成《境外勢力代理人法》草案的立法和《兩岸人民關係條例》內中資限制的修法，補上馬英九任內八年門戶大開和中國經濟侵略下的國安漏洞；「資安」層面，整合現有資安標準，結合「乾淨網路」理念推動台灣版本的「乾淨網路標章」；強化現行政府資安認證程序，在資訊安全超前部署。
「國防」層面，在美國通過之2020台灣保證法的架構下，積極尋求美國對台軍售和共同演訓，維持不對稱戰力，打造刺蝟台灣；「總體規畫」層面比照北約成立台灣的「混合戰應變中心」，應對中國新型態的戰爭威脅，才能有效應對假新聞、Youtube平台和網紅代理人達到煽動分裂、擾亂民主制度等威脅。
台灣基進新聞部主任張博洋表示，台美關係就像踩鴨子船划水，兩方互相配合，過去川普政府踩比較快，現在則需要台灣主動踩，「國安四箭」就是要呼籲蔡政府，台灣應該主動出擊，透過制度改革打造抗中的「戰略清晰」，才足以在中國擴張的霸權壓迫下，持續做個驕傲的台灣人。
台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，台灣沒有任何模糊的空間，在美國政權交接的重要時刻，雖然有準國務卿布林肯對台灣安全的承諾，以及駐美大使蕭美琴受邀參與拜登就職典禮等正面消息，但是對於台美關係的鞏固，不會僅依靠美國單方面的承諾，更需要是台灣內部自我防衛的決心。
台灣北社秘書長潘威佑則說，站在身為獨派社團立場認同小英政府以及民間各政黨、團體間懷抱的共同目標，而對於親中勢力與中共敵國的威脅，除了更要深化台美關係的穩定與交流，站在世界民主抗中的最前線，更要守護我們的國家安全！
永社專案研究員彭至誠則提醒，以中國政權對台灣乃至全世界民主國家的威脅，憑現有法律包括去年初通過的《反滲透法》仍有所不足，呼籲儘速完成《境外勢力代理人法》草案的立法和《兩岸人民關係條例》內中資限制的修法，健全台灣的民主防衛機制。