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台灣基進祭出國安四箭　盼強化體質邁向台美建交

記者鄭婷襄/綜合報導

2021-01-22 15:42:47

台灣基進新聞部主任張博洋（左二）與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（右二）、台灣北社秘書長潘威佑（右一）、永社專案研究員彭至誠（左一）等獨派團體，今日召開記者會提出「國安四箭」。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋（左二）與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（右二）、台灣北社秘書長潘威佑（右一）、永社專案研究員彭至誠（左一）等獨派團體，今日召開記者會提出「國安四箭」。（圖／台灣基進提供）
美國拜登政府甫上台，台灣基進今（22）日由新聞部主任張博洋代表，與多個獨派團體，共同召開「打破模糊堅守一中一台，強化體質邁向台美建交」記者會，主張台灣應展現抗中意志給拜登看，擺脫台美關係模糊造成的不可預測性，向蔡英文政府提出強化台灣體質的「國安四箭」，穩健邁向台美建交。
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台灣基進新聞部主任張博洋與台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣北社秘書長潘威佑、永社專案研究員彭至誠等獨派團體，今日召開記者會，並祭出「國安四箭」。
「國安四箭」包含，「法制」層面，完成《境外勢力代理人法》草案的立法和《兩岸人民關係條例》內中資限制的修法，補上馬英九任內八年門戶大開和中國經濟侵略下的國安漏洞；「資安」層面，整合現有資安標準，結合「乾淨網路」理念推動台灣版本的「乾淨網路標章」；強化現行政府資安認證程序，在資訊安全超前部署。

「國防」層面，在美國通過之2020台灣保證法的架構下，積極尋求美國對台軍售和共同演訓，維持不對稱戰力，打造刺蝟台灣；「總體規畫」層面比照北約成立台灣的「混合戰應變中心」，應對中國新型態的戰爭威脅，才能有效應對假新聞、Youtube平台和網紅代理人達到煽動分裂、擾亂民主制度等威脅。

▲台灣基進新聞部主任張博洋（左）指出，「國安四箭」就是要呼籲蔡政府，台灣應該主動出擊，展現比美國政府更積極的抗中態度。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋（左）指出，「國安四箭」就是要呼籲蔡政府，台灣應該主動出擊，展現比美國政府更積極的抗中態度。（圖／台灣基進提供）
台灣基進新聞部主任張博洋表示，台美關係就像踩鴨子船划水，兩方互相配合，過去川普政府踩比較快，現在則需要台灣主動踩，「國安四箭」就是要呼籲蔡政府，台灣應該主動出擊，透過制度改革打造抗中的「戰略清晰」，才足以在中國擴張的霸權壓迫下，持續做個驕傲的台灣人。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，台灣沒有任何模糊的空間，在美國政權交接的重要時刻，雖然有準國務卿布林肯對台灣安全的承諾，以及駐美大使蕭美琴受邀參與拜登就職典禮等正面消息，但是對於台美關係的鞏固，不會僅依靠美國單方面的承諾，更需要是台灣內部自我防衛的決心。

台灣北社秘書長潘威佑則說，站在身為獨派社團立場認同小英政府以及民間各政黨、團體間懷抱的共同目標，而對於親中勢力與中共敵國的威脅，除了更要深化台美關係的穩定與交流，站在世界民主抗中的最前線，更要守護我們的國家安全！
永社專案研究員彭至誠則提醒，以中國政權對台灣乃至全世界民主國家的威脅，憑現有法律包括去年初通過的《反滲透法》仍有所不足，呼籲儘速完成《境外勢力代理人法》草案的立法和《兩岸人民關係條例》內中資限制的修法，健全台灣的民主防衛機制。
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