拜登就職日示威　波特蘭、西雅圖警方施放催淚彈

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科羅拉多州丹佛市（Denver）在就職日當天幾乎可以用「幾家歡樂、幾家愁」來形容，一部分的人開心拜登上任，另一部分的人則是採取激烈行動支持川普。丹佛市警方表示，至少2人在街道上因為持有危險武器而被逮捕。
紐約州議會大廈 （New York State Capitol）外僅出現一位川普支持者，美國《波譜新聞》（Spectrum News）記者在推特上寫道「勒格耶羅（Mark Leggiero）是唯一一個到紐約議會大廈外的川普支持者，他表示非常失望，原本期望會有幾千個人到場支持，他花了45分鐘的車程。」同樣的場景也出現在加州議會外，一位戴著紅色川粉帽的支持者孤身一人到場。
但情況在波特蘭、西雅圖則較為激烈，當地警方週三（20）至少逮捕了10多人。西雅圖的示威者在大街上焚燒美國國旗，並且大喊「沒有警察就沒有監獄！」並且破壞街道旁的建築，當地法院和咖啡廳都遭受波及。西雅圖警方以破壞財產、入室竊盜、襲擊等罪逮捕了3人。
波特蘭警方表示，週三（20）晚間9點左右，大約有150人聚集遊行至奧勒岡州民主黨部，將建築玻璃打破、焚燒垃圾桶；示威者高喊「我們不要拜登、我們要復仇！」或是宣示為反政府份子。所幸，民主黨後發表聲明建築物內當時沒有任何員工。
波特蘭警察局在2起示威事件中共逮捕14人，這些分別涉嫌騷亂、縱火、持有破壞性武器等罪行。美國國土安全部發表聲明強調民眾享有言論自由、和平示威的權利，但當局嚴厲譴責暴力示威、破壞聯邦財產等行為。