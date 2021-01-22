特企／2021亞太醫美金像獎　台灣醫美榮耀盛典

醫學美容產業快速發展與創新，造就許多優秀傑出的醫療團隊，帶領台灣在醫學美容領域聞名國際。台北市生物技術服務商業同業公會於2019年首度舉辦「亞太醫美金像獎」，本屆典禮於2021年1月19日在台北萬豪酒店登場，頒獎表揚業界傑出的醫美診所與技術卓越的醫師，獎項將成為業界最具代表性與指標性的最高榮譽。

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「2021亞太醫美金像獎」以超大廣度與深度評選來自台灣醫學美容的專業代表，透過網路口碑聲量調查，嚴選評比人氣最高的診所與醫師。由產業界、學術界、政府單位、研發領域等數十位專業評審組成評選團，歷十餘次會議，在重重查核下，能通過評選的醫療團隊均是一時之選。

生技公會理事長王孝慈表示，台北市生物技術服務商業同業公會乃是台灣最早為了輔導企業廠商所創立的生技美容類別相關公會，17年來成為生技健康、美容產業的幕後重要推手。而今年「2021亞太醫美金像獎」頒發「網路TOP人氣獎」與「客戶服務品質獎」為本屆最高榮譽，藉此獎項為消費者醫療安全把關，期待透過客觀、良性競爭的之下，將這份榮耀轉成動力，全面提升台灣醫學美容的技術層面與服務品質，並將台灣醫美產業推向國際，創造令人驕傲的台灣之光。





受全球新冠肺炎疫情影響，本屆 「2021亞太醫美金像獎」與「2021亞太美業精品獎」合併舉辦，表揚業界精英，攜手創造榮譽舞台！





得獎廠商名單：





客戶服務品質獎





從專業諮詢到術後關照，全方位體貼消費者並提供專業服務的優質醫療團隊。





君綺醫美診所-陳振坤院長





願麗醫美診所-廖苑利總院長





網路TOP人氣獎





以專業市調問券分析評比網路口碑聲量與知名度，表揚在該領域擁有傑出技術的專業醫師。





手術類型-傲人雙峰獎





君綺醫美診所-陳振坤院長





高醫附設醫院乳房醫學中心-張智皓醫師





宜人美學診所-陳世宜院長





微整類型-妙手回春獎





君綺醫美診所-蔣博智院長





陳信愷醫師





微整類型-豐潤富貴獎

君綺醫美診所-鄒承軒醫師