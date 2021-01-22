徵4證照工程師「只給28K」！大前輩曝殘酷現況：就是如此
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 17:59:37
獲取專業證照，是大多數人公認能夠增加薪水的捷徑。不過卻有網友發現，台中一間公司，徵求需要4種專業證照的工程師，薪水卻只開出28到35K，消息也引發譁然。更有入行20年的前輩揭露殘酷的「業界現況」。
一名網友在臉書《爆怨2公社》爆料，在求職網站上看到的徵才訊息，此間公司要徵求AD管理經驗的網路管理工程師，有MCSE證照（微軟認證系統工程師）、RHCE證照以及CCNA認證等尤佳。此外，偶爾還會有半夜加班的需求。工作待遇則開出2萬8000至3萬5000元。看見薪資與要求的專業程度有著極大反差，也讓原PO忍不住傻眼發文「請問這些證照是路邊撿的嗎？要求一堆證照，公司也在台中開這種薪水」。
貼文曝光後也立刻吸引眾多網友詫異，「我出35000讓老闆自己做」、「這種條件在香港月薪三、四十萬」、「臺灣職場真的很不尊重專業」、「就請猴子但買不起香蕉的概念」、「這公司的老闆以為那些人才離開原本公司的原因是薪水太高嗎？」另有入行20年的大前輩分享殘酷現況，「這些都只是基礎條件，目前業界起薪大概就是如此，別把這行想的太有『錢途』，薪水是累積你的經驗跟增加你的能力來的，有能力的，5年後才是你的薪水起飛期，所以不要以為有這堆證照，起薪就可以多高，IT要有點錢，要去外商」。（編輯：潘毅）