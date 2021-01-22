台股周線連12旺　農曆年節封關近、獲利了結壓力倍增

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葉獻文指出，從台股指標股來看，後市展望相當樂觀，不論是歷史新高的資本支出，以及全年營收預期可望優於全球半導體產業8%與晶圓代工的10%，反映了台股強勁的基本面與市場需求暢旺，只是隨著指數來到高檔，且短線急漲後也可能引發調節壓力出籠，加上距離牛年封關日僅剩下兩周的時間，台股籌碼面可能進入整理階段，待沉澱後指數將再展漲勢。
此外，年節前股市本來就會面臨兌現或資金結算的壓力，且近期全球疫情轉趨嚴峻，也是造成短線波動的因素，預計待年後資金持續歸隊，配合台灣GDP展望看升，除指數有望走升之外，中小型股也有機會出現跟漲行情。
群益投信投資長李宏正則表示，台股方面，在低利環境料仍延續之下，市場資金仍相對充沛，台股方面除了受惠基本面復甦、資金面帶動外，在題材面上更不虞匱乏，台灣科技廠在全球主流科技趨勢如物聯網、電動車、5G通訊等相關供應鏈中皆不缺席，綜合上述條件，台股表現仍可期待。
永豐投顧指出，英特爾委外政策2月才見分曉，台積電暫時降溫，讓出指數空間讓中小型股表現，未嘗不是好事，只是離春節封關日僅剩兩週，本土投資人傾向逢高獲利了結，高位階主力股不宜追高，若以長線來看，資金及基本面行情尚未結束，故5G相關族群見賣壓湧現壓低價位時，則可逢低分量買進。
永豐投顧進一步表示，雖然英特爾表示2023年前大部分產品仍以自制優先，惟以台積電釋放出未來5年複合成長率達10到15%來看，HPC等半導體需求明朗，雖周五台積電遇失望性賣壓，但預期短暫整理過後，股價仍將穩定向上，台積電持穩，台股就沒有危險。