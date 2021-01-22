部桃群聚擴大！邱淑媞列指揮中心「4罪狀」　反遭網砲轟

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她隨後也點出指揮中心4點「致命邏輯錯誤」：
一、醫院內有醫護感染，同院接觸者卻「居家」隔離、檢疫或自主健康管理，此舉難道不是危及醫護家人嗎？她建議，應該比照入境者，採取一人一戶作法，或入住防疫旅館。
二、院內爆發群聚感染，不該採取「只出不進」，而是應該採取「只進不出」或「不出不進」，因為處理傳染病，最重要的是趕快阻斷傳播；若真要准許出院，應比照入境者採取「一人一戶」或入住防疫旅館。如此一來，22日就不會新增2例本土案例（案881、案882）。
三、儘管病人檢測陰性，但裡面可能有假陰性、潛伏期，不一定真的沒感染，但指揮中心現在把所有人混在一起照顧，這樣只要出現一個感染或接觸者，就全部交叉感染；正確應該採取「一人一室」，將所有陰性病人隔離治療，並參考中國大陸的方艙醫院，將確診者安置在同一間，因為彼此都感染了，不會再感染對方。
四、現在，太多社區病例曾經在社區趴趴走，一定要立即「擴大社區採檢」，包括桃園和雙北。
邱淑媞最後也批評，現在每增加一個病例，就要往後加28天的危險期，「看來春節商機，不論是桃園，乃至全臺，是要泡湯了。一連串要命的錯誤，加上遲遲不擴大採檢，坐以待斃，造成這種局面！」
不過該貼文一出，立刻被眾多網友與醫護人員留言大罵，「口罩請戴好戴滿，口水別亂噴」、「我只知道當時我在台北市立醫院當醫生都分不到口罩，現在我的口罩是不餘匱乏」、「以妳失敗的防疫經驗，閉嘴就是最好的防疫」、「當年和平封院的錯誤決定，妳也是決策者之一，今天還有臉出來對指揮中心指指點點嗎」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。