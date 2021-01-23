部桃急淨空！醫護替病患「深夜轉院」畫面曝光　千人淚崩

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柳育漢表示，20日至21日住院病患大規模轉送外院時，他與醫師負責後送區的救護車指派調度與轉送工作協調。每一位病患在上車前，都會與救護人員以及隨車家屬再次確認病患病床號、姓名，以及目的地醫院，他說「看到家屬帶著大包小包的行李準備上救護車，其實我有很深感觸」，他向家屬說「真的不好意思，造成你們不便，希望到外院後早日康復！」因為病人數較多，轉送作業必須持續到半夜，不管對負責跨院轉送聯繫的協調員、病房醫護人員、救護人員或是病患家屬來說，真的都很辛苦，然而，家屬暖心回應「不會啦！謝謝你們幫忙安排，你們比較辛苦！希望大家都能平安！」
柳育漢也提到，最辛苦的救護人員，不管是119消防局或是民間救護車公司，因為必須一直穿脫防護衣，及往返不同的醫院載送病患，甚至每趟勤務結束後都必須先幫救護車清洗消毒，再返回桃園醫院繼續下一趟任務，看得出來大家都很累，所以也向他們說「學長不好意思，讓你們一直跑，麻煩你們，辛苦了！」大家都沒有一句怨言，只表示「我們全力支持，我們很樂意幫醫護人員分憂解勞！其中很多救護人員都參加過我們辦的訓練課程，對於我們的處境都能感同深受！」
醫護人員、救護人員的付出都讓他十分感動，強調其實這一波不得已必須轉出的病患及家屬，幾乎都能諒解及配合，且說「我想，大家如果都能配合疫情指揮中心的相關防疫及應變措施，我們都能越來越好的！」
柳育漢分享數張人員正在協助病患轉院的工作照片，畫面中天色黑了，大家仍穿著防護衣，努力的在各自崗位工作。「我們半夜睡大覺時，一群人全副武裝，在部桃辛苦忙著，將僅餘的院內病人安頓好，送上救護車，半夜在高速公路上奔馳著；我們覺得天氣冷，他們卻包在密不通風的兔寶寶裝中好幾個小時，覺得悶熱」，文末感性的說「這是半夜看部桃兄弟傳到群組的照片，大隊人馬，只為了護送一個病人，那場景很令人感動。」
貼文曝光後，隨即引發上千網友熱烈回響，紛紛替醫護加油打氣「守在最前線的每一位救、醫護人員辛苦了，加油！加油！加油」、「謝謝您們，辛苦了，一起挺這些防疫英雄」、「看完心酸酸的，辛苦大家了，台灣加油」、「辛苦了！謝謝你們，一切平安」。（編輯：賴詠璿）
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