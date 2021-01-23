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辛普森家庭又現神預言？賀錦麗就職穿搭　撞衫卡通主角

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-23 10:27:54｜2021-01-23 10:51:23

▲有眼尖的觀眾發現，《辛普森家庭》2000年播出的某集，當上美國女總統的主角麗莎，與現任副總統賀錦麗在就職日當天的穿搭竟出奇雷同，引發熱議。（圖／翻攝自Insider）
▲有眼尖的觀眾發現，《辛普森家庭》2000年播出的某集，當上美國女總統的主角麗莎，與現任副總統賀錦麗在就職日當天的穿搭竟出奇雷同，引發熱議。（圖／翻攝自Insider）
美國知名喜劇卡通《辛普森家庭》，因過去曾多次預言中現實生活情節，包含2020大選各州結果、川普宣布競選等，讓不少觀眾嘖嘖稱奇。最近又有眼尖的觀眾發現，《辛普森家庭》2000年播出的某集，主角之一的麗莎當上美國首任女總統的影片，竟與現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)於就職大典當天的穿搭如出一轍。
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該集的劇情描述主角之一的「霸子」預見未來，看見30年後妹妹麗莎入主白宮，在就任當天，麗莎身穿紫色套裝，配上珍珠耳環及項鍊，幾乎與參加就職典禮時的賀錦麗一模一樣。此外，卡通裡的麗莎在記者會後與幕僚談話的內容，也在說川普總統留下的攤子導致預算吃緊。
▲宣誓就職當天，美國副總統賀錦麗身穿紫色套裝，脖子上也有一串珍珠項鍊。（圖／美聯社／達志影像）
▲宣誓就職當天，美國副總統賀錦麗身穿紫色套裝，脖子和耳朵上也有配戴珍珠飾品。（圖／美聯社／達志影像）
就職大典後，有外媒針對賀錦麗的服裝分析，由非裔服裝設計師羅傑斯（Christopher John Rogers）和休德森（Sergio Hudson）操刀，除了象徵拜登政府對非裔的支持、種族歧視的不認同外，紫色則代表共和黨和民主黨的合作，因為共和黨的代表色紅色，與民主黨的藍色混合起來，呈現的結果就是紫色。

《辛普森家庭》最有名的預言，莫過於在2000年的卡通中畫出川普當選美國總統的情節，沒想到16年後預言竟然成真，加上其他事例，讓不少粉絲懷疑編劇是否根本會通靈；但也有人認為，《辛普森家庭》的製作團隊只是對國內外局勢做足功課、大量吸收資訊並有充分了解，才能精準判斷未來時事的走向，或是編寫出跟現實趨勢符合的內容，與超能力等無關。
 
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