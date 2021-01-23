名家論壇》張銘祐／台美42年來第一次，國民黨見笑轉生氣

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駐美大使蕭美琴很興奮的參與這次的就職大典，獲得就職典禮籌備委員會的正式邀請，到西側草坪出席觀禮，以往我們的祝賀代表團都是跟美國民眾一起在外圍席次的前方，這次獲得外委會「正式」的邀請，可以說是1979年與美斷交以來，42年來的第一次，所以顯得特別有意義，更用行動顯現台美價值上的實際。
外委會主席里施在推特轉貼了蕭美琴大使的影片，並寫道，「我對於台灣代表在1979年後首次出席總統就職典禮感到欣喜，讚許新政府所提出的邀請，此舉將鼓勵台美建立更好的關係，反映出雙方所面臨的挑戰及地緣政治現況。」而白宮的發言人霍恩上發表聲明表示，拜登總統「會與我們朋友與盟邦站在一起，在亞太地區促進共同享有的繁榮、安全及價值，其中也包括台灣」，這些跡象都顯得特別有價值。
其實台灣有很多的朋友不清楚，其實台灣執政黨過去跟美國民主黨的關係一直都不錯，但是站在台美價值，往往是維持兩黨間的友善，在川普總統與蔡英文總統通話前，亦是如此。連任的參議院議長裴洛西女士，她就是出名的有台派，雖然在川普任內，裴洛西議長與川普的理念是天南地北，但是對於台灣的共識卻是一樣的，台灣站在抗中第一線，逐漸得到美、日、澳….等民主國家的認同，要感謝美國民主、共和兩黨，通過的有台法案。
台灣國內輿論也呈現兩極的態度，因為川普與蓬佩奧，聯手抵制中國政府在全世界的侵略，無論是5G、華為、中興、乾淨的網路、間諜、安全、國防、南海、武漢病毒、國際組織的干涉…等川普政府做出很多實際的行動，所以台派與反共組織對他非常的友善，其實多數都沒有美國總統投票權，美國的民主也似乎相當成熟，無論經歷抗爭、黑箱爭議，都有共識的不能讓美國民主價值崩盤。
至此可見台灣無論你是支持川普還是拜登，更需要學習的是朝野都應該以維護國家完整與民主價值，做最後的妥協，但台灣內部反而是為了維護「親中紅利」與「國家主權」，做出抗衡。平心而論，人家在吃米粉我們在喊熱，反而一場美國總統選舉，台灣卻更加分裂，形成了各自表述的狀況。
新任國務卿布林肯在拜登就任前一天，到參議院作報告，也明確地表示對於台灣的支持，並且承諾協助台灣參與國際性組織，尤其在共和黨參議員羅姆尼訊問：「中國想成為全球地緣政治、經濟與軍事領袖，並將威權主義強加在他國身上，這可能對世界各地人民自由造成巨大威脅。」布林肯明確地表示「拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力（自我防衛）」。
確實台灣在這幾年逐漸回到世界，不在中國威脅下被孤立，甚至因為防疫能力受到更多的認同，你可以質疑拜登的立場，但是不可否認台、美價值下，外交策略將是跨黨派的延續，反而是台灣國內自我認同、國訪發展的提升、國際的參與，才是台灣要繼續努力的地方，老話『人助、天助，重要的是自助』。
●作者：張銘祐／政治評論員
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