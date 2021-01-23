美參院委員會通過葉倫任財長　料25日可輕鬆過關

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葉倫在聽證期間表示，中國一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。但路透社也報導，當被問到會否優先與台灣達成貿易協議時，葉倫答稱在落實強化美國國內勞工環境與基礎建設前，不會新簽任何新的自貿協議，一切以美國國內經濟復甦為先。
路透社指出，參院多數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）今晚在議場說，全院將於25日表決葉倫的提名，好讓她迅速著手拜登的經濟政策。
參院財政委員會的民主、共和黨籍議員各占一半，葉倫的提名案以26票贊成、無人反對而通過。雖然共和黨人對拜登推出鉅額疫情紓困支出、基礎建設投資、增稅等雄心勃勃的計畫表示憂心，但這些都沒讓他們反對葉倫的提名案。
共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）在表決後說：「我非常不贊同葉倫的一些立場，尤其是賦稅政策，但她承諾會和我們一起努力。而且我認為，我方今天大力支持她，顯示我們很想合作。」
即將擔任參院財政委員會主席的民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）表示：「我覺得很多時候，連要不要買瓶汽水這種問題，都不一定能取得26票贊成、無人反對的結果。所以，這顯示她在參院確認人事案上，真的像個美國職籃NBA明星球員。」
74歲的葉倫是擁有博士學位的經濟學者，參院在拜登上任後數天就表決她的人事案，將讓她能很快著手處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致的深層經濟危機。
葉倫於2014年到2018年擔任美國聯邦準備理事會（Fed）主席，當時也是打破性別藩籬，成為第一位擔任此職的女性。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100123