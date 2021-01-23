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美參院委員會通過葉倫任財長　料25日可輕鬆過關

中央社

2021-01-23 13:23:28

▲美國聯邦參議院財政委員會已一致通過新任總統拜登提名葉倫（Janet Yellen）出任財政部長的人事案，意味她25日將可輕鬆獲得參院全院同意，成為美國首位女性財長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議院財政委員會已一致通過新任總統拜登提名葉倫（Janet Yellen）出任財政部長的人事案，意味她25日將可輕鬆獲得參院全院同意，成為美國首位女性財長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦參議院財政委員會今天一致通過新任總統拜登提名葉倫（JanetYellen）出任財政部長的人事案，意味她25日將可輕鬆獲得參院全院同意，成為美國首位女性財長。
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在參議院的人事聽證會期間，葉倫表示拜登政府將全面檢視前總統川普對中國貿易政策的所有層面，包括中國政府執行美中第一階段貿易協議的程度；葉倫在書面答覆中說，拜登將諮詢盟國，以促成共同對中國施壓，被美國主流媒體解讀為會繼續保持對中國加徵關稅。
葉倫在聽證期間表示，中國一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。但路透社也報導，當被問到會否優先與台灣達成貿易協議時，葉倫答稱在落實強化美國國內勞工環境與基礎建設前，不會新簽任何新的自貿協議，一切以美國國內經濟復甦為先。

路透社指出，參院多數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）今晚在議場說，全院將於25日表決葉倫的提名，好讓她迅速著手拜登的經濟政策。

參院財政委員會的民主、共和黨籍議員各占一半，葉倫的提名案以26票贊成、無人反對而通過。雖然共和黨人對拜登推出鉅額疫情紓困支出、基礎建設投資、增稅等雄心勃勃的計畫表示憂心，但這些都沒讓他們反對葉倫的提名案。

共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）在表決後說：「我非常不贊同葉倫的一些立場，尤其是賦稅政策，但她承諾會和我們一起努力。而且我認為，我方今天大力支持她，顯示我們很想合作。」

即將擔任參院財政委員會主席的民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）表示：「我覺得很多時候，連要不要買瓶汽水這種問題，都不一定能取得26票贊成、無人反對的結果。所以，這顯示她在參院確認人事案上，真的像個美國職籃NBA明星球員。」

74歲的葉倫是擁有博士學位的經濟學者，參院在拜登上任後數天就表決她的人事案，將讓她能很快著手處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致的深層經濟危機。
葉倫於2014年到2018年擔任美國聯邦準備理事會（Fed）主席，當時也是打破性別藩籬，成為第一位擔任此職的女性。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100123
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