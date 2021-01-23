2女兒「院內照顧染疫父」採檢陰性？前台大醫曝背後關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 12:45:06
中央疫情指揮中心昨（22）日宣布，台灣新增兩例本土新冠肺炎確診病例，分別為90歲老翁（案881）與60歲的大女兒（案882），衛福部桃園醫院群聚染疫目前已經累計12例確診；不過，二女兒、三女兒2人為案881的主要照顧者，採檢結果為陰性，持續居家隔離中。前台大感染科醫師林氏璧表示，目前為止這波群聚才第一次出現了傳染給病患的案例，其實可以說是不幸中的大幸，同時透露案881的二女兒、三女兒沒有染疫的關鍵主因。
林氏璧昨晚間在臉書粉絲團提到有關疫情的最新訊息，台灣昨日宣布新增2例本土病例，分別為案852護理師照護的90多歲住院男病患（案881），以及該病患60歲的大女兒（案882）。而案881的同住家人共有3人，這名個案共有3名女兒，主要由二女兒、三女兒在醫院照顧，1月15日出院回家後，則由大女兒照顧。二女兒、三女兒2人為個案的主要照顧者，先前已列為案852的接觸者，並曾於1月17日採檢，結果為陰性，目前無症狀，持續居家隔離中，未來將持續觀察身體狀況。林氏璧也提到，案881是本起群聚事件中首例住院病患染疫，也是至今台灣最年長的確診者，至目前為止這波群聚才第一次出現了傳染給病患的案例，其實可以說是不幸中的大幸。因為院內感染最危險之處，其實就是將新冠病毒傳染給年長、脆弱的病患，年長者還有有慢性病的新冠致死率較高。到現在僅有一例，也許可以表示醫護人員在面對病患時普遍有注意防控措施，所以才沒有讓這次的災情更加擴大，目前多半是在醫護人員還有其家人間傳播，不過潛伏期還沒走完，還不能掉以輕心，因為一採陰性不代表沒有確診。
至於不少人提問，怎麼反而在醫院照顧老人家的兩個女兒沒確診？林氏璧認為，可能是案881在醫院時是還沒有傳染力的，或是還在潛伏期中，這還有很多因素，和個人免疫力、衛生習慣、口罩有無戴好、注重手部衛生，和暴露病毒量等都有關係。（編輯：賴詠璿）
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