台灣新憲聯合陣線成立　辜寬敏呼籲制憲

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辜寬敏也批評，現在的國歌歌詞「三民主義，吾黨所宗」，「吾黨」指的是國民黨。中華民國是國民黨的國家，不是台灣人的國家。他呼籲廢掉中華民國憲法，台灣人制定自己的憲法。
現場也朗讀「新憲宣言」如下：
現代民主國家，莫不植基於承認個人固有尊嚴、基本權利至 上，以及國民主權等原則。國家統治之正當性源於人民同意，政 府運作也應以人民福祉為依歸。而人民既為國家主權者，自然有 權依照立憲主義原理，創設憲法秩序。當憲法規定與人民意志或 幸福相牴觸時，人民有權修改或重新制定憲法，此為世界普遍之 憲政共識與國家立法基礎。尊重及維護人民制憲權與修憲權乃是 所有國家機關之義務。
中華民國憲法制定之初，既未取得台灣人民同意，施行後旋 即為戒嚴體制所凍結。在 1990 年代民主化之前，台灣人民的人 身自由、言論自由、集會結社自由、出版講學自由、信仰自由等 憲法保障形同具文。人民參政權只限於選舉且僅能在地方層級行 使，中央民意機關以未經定期改選的大陸地區代表霸佔，一黨專 政下的總統未經民意認可而不斷連任。這部憲法在中國不僅早被 中華人民共和國憲法取代，在台灣亦未被遵循，早已名存實亡。
解嚴後，中華民國憲法七度增修，本文中超過四分之一的條 文已不再適用。即使經過憲法增修，政府權責歸屬依舊混淆、基 本權利篇章急待增補，增修條文所指向之國家未來仍以統一全中 國為目標，致使國家定位、領土疆域與人民全體範圍不清。凡此 不僅違反大多數台灣人民共識，亦悖離國際社會的認知。況且憲 法增修條文並未取得兩千三百萬台灣人民的複決同意。當憲政規 範與事實運作矛盾加大、憲法治理的正當性備受質疑時，國人若 置之不顧，最終必將危及國家安全與永續發展。
我們主張當前台灣憲政問題的根本解決之道，應由全體台灣 人民凝聚共識，共同行使主權，透過憲法創制與複決權利，重新 設定憲政秩序。讓人民通過的新憲法，取代擺盪於兩岸分治事實， 與統一中國虛幻之間的中華民國憲法。讓新憲法，終結台灣人民 被外敵入侵、殖民統治、獨裁戒嚴以及威權壓迫的種種夢魘。讓 新憲法成為政府有效治理與解決政治僵局的依據。讓新憲法彰顯 台灣人民自決權利與國家主人的尊嚴。讓新憲法實踐人民對新國 家、新生活與新未來的想望。
憲法是為人民而存在，並非人民為憲法而存在。憲法是由一 群擁有信念與道德的人民所制定，也是由這群人民所守護。「台 灣新憲聯合陣線」所結合的公民相信憲法是國家治理的根基。百 年來台灣人民追求「出頭天」的目標，正是期盼台灣成為一個獨 立自主、富足安康的嶄新國家。2021 年 1 月 23 日的今天，我們 承繼無數前人的祈求祝禱，號召全體國人一起催生新憲法。我們 願竭盡所能的為自己與我們的子孫，創造一部符合人性尊嚴、正 義和平、民主自由與法治人權的，台灣新憲法。